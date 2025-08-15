Ojo a los cierres viales el domingo 17 de agosto en 7 municipios del Quindío por eventos deportivos

Las vías de los municipios de la Cordillera del Quindío estarán cerradas este domingo por competencia ciclística. Foto: Cortesía Facebook Gran Fondo Quindío

Armenia

Información de servicio porque este domingo 17 de agosto las vías de siete municipios del Quindío incluida una parte del sur de Armenia estarán cerradas entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía por varias competencias deportivas de ciclismo, atletismo y automovilismo.

Las vías de los municipios de Armenia, Calarcá, (Barcelona), Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y Quimbaya tendrán cierres durante toda la mañana del domingo 17 de agosto.

Estamos hablando del gran fondo Quindío un evento ciclístico que se iniciará a las 6 de la mañana desde el Estadio Centenario de Armenia, se dirigen hasta la glorieta de Tres Esquinas, giran a la derecha a pasar por el cementerio, Balboa, La ye, giran a la derecha hacia Barcelona, Río Verde, después hacia Córdoba, Alto de Carniceros, buscando después el municipio de Buenavista, Pijao y regresan por la misma ruta hasta el estadio centenario en Armenia.

La vía hacía La Tebaida y el aeropuerto el Edén está habilitada sin problema, desde la glorieta Malibú, deben tomar la ruta alterna por los naranjos, la Arcadia, hospital del Sur para tomar la vía hacia el club campestre.

Adicionalmente está también el evento del Club Trepadores que son unas competencias automovilísticas en jurisdicción del municipio de Génova, donde se va a presentar esa esas competencias en el corredor que conduce hasta Génova en lo alto de la cordillera del Quindío.

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Wilson Francisco Herrera Osorio, confirmó que este domingo 17 de agosto no se realizarán las actividades de la ciclovía en el tramo sur debido a la séptima edición del Gran Fondo Quindío, que tendrá como punto de partida y llegada el sector del Estadio Centenario.

Este domingo no habrá ciclovía en inmediaciones del estadio Centenario en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

El domingo 17 de agosto, la vía que comunica el municipio de Quimbaya con el Parque PANACA estará cerrada temporalmente con motivo de la realización del evento deportivo de running CorreMiTierra experiencia PANACA. El cierre se realizará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:45 a.m., en el tramo comprendido desde la “Y” del Hotel Decameron Las Heliconias hasta el Parque PANACA.