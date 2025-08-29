Cierres viales este domingo en Armenia por la carrera por la salud mental ¿Dónde y desde qué hora?

Más de 2000 personas se espera que participan de la carrera de salud mental en Armenia. Foto: Cortesía Carrera salud mental

Armenia

Armenia se prepara para recibir la Carrera de la Salud Mental este domingo 31 de agosto, evento deportivo y recreativo que reunirá a cientos de participantes y que implicará cierres viales en varios corredores principales de la ciudad.

El recorrido de la competencia iniciará en el sector de Unicentro y se extenderá por la avenida Bolívar en sentido norte-sur, con paso por la calle 7, carrera 15, calle 14, carrera 13, calle 11 y nuevamente por la avenida Bolívar en sentido sur-norte, hasta llegar al sector del Ordenador Vásquez Cobo, donde se realizará el retorno. Posteriormente, los corredores regresarán por la avenida Bolívar en sentido norte-sur hasta finalizar en Unicentro.

Daniel Jaime Castaño, titular de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta indicó “Los cierres se van a realizar desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía; sin embargo, si se termina antes este evento, se irán habilitando las vías oportunamente”

Cierres viales en Armenia este domingo 31 de agosto. Foto: Cortesía Setta Ampliar

Y agregó “En esta contingencia, invitamos a todas las personas que requieren movilizarse por esta zona, para que utilicen vías alternas como la avenida Centenario y las carreras 18 y 19 para poder desplazarse fácilmente”

El domingo no habrá ciclovía en la Avenida Centenario

Desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) informaron que el próximo domingo 31 de agosto no se habilitará la ciclovía en el tramo norte en la avenida Centenario, debido a la realización de la Carrera por la Salud Mental, evento que concentrará los esfuerzos de las autoridades locales y que implicará el cierre de varias calles de la ciudad desde las 6:00 a. m.

Ciclovía de la avenida Centenario en Armenia no funcionará este domingo 31 de agosto. Foto: Cortesía Imdera Ampliar

Por su parte, la ciclovía del tramo sur sobre el estadio Centenario sí tendrá todas sus actividades de manera normal este domingo desde las 8:00 a. m., en el tradicional circuito de 3 kilómetros, con clases dirigidas, recreación familiar y muchas sorpresas más para los armenios que disfrutan de este espacio cada fin de semana.

Carrera por la salud mental

Este domingo 31 de agosto se llevará a cabo la carrera por la salud mental convocada por la clínica en salud mental El Prado con la participación de 2.000 personas donde la llegada y salida será en el centro comercial Unicentro de la ciudad.

La gerente Liliana Salazar manifestó que es la tercera versión de la actividad deportiva que busca sensibilizar sobre la salud mental y la importancia del ejercicio para mejorar los trastornos mentales.

Foto: Cortesía Carrera por la salud mental Ampliar

Fue clara que no es una competencia, aunque habrá premiación, pero la idea es enfocarse en la pedagogía y sensibilización por eso la participación es amplía.

Recordó que el sábado 30 de agosto en horas de la tarde los participantes podrán reclamar los kits y en ese mismo espacio tendrán agenda académica relacionada con diferentes temas enfocados en la salud mental.