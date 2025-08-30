Números de cédula que declaran renta en septiembre: guía para consultar información exógena y más

La declaración de renta es un documento tributario que deben presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas naturales y jurídicas que cumplan con ciertos requisitos. En ella se consignan los ingresos, egresos, patrimonios e inversiones del año fiscal anterior —del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024—, para determinar si debe pagar impuestos a la renta y en qué cuantía.

No todas las personas están obligadas a declarar. Para la declaración correspondiente al año gravable 2024 (a presentarse en 2025), deben declarar las personas naturales que cumplan al menos uno de estos criterios:

Ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, equivalentes a $65.891.000 COP

Patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, equivalentes a $211.793.000 COP

Consumos con tarjeta de crédito, compras o consignaciones bancarias que superen 1.400 UVT ($65.891.000 COP).

Haber sido responsable del IVA al cierre de 2024.

De acuerdo con la DIAN, también se incluyen a las personas que operan mediante billeteras digitales como Nequi o Daviplata: si en un mes sus transacciones superan 210,50 UVT ($10.482.689,50 COP), también podrían quedar obligados a declarar.

En la página oficial se podrán verificar los topes actualizados y herramientas necesarias para cumplir correctamente con esta obligación tributaria.

Lea también: DIAN alerta: transferencias entre banco y billetera virtual obligan a declarar renta ¿en qué casos?

Declaración de renta septiembre 2025

Para este año, el calendario de la DIAN se estableció del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según los últimos dos dígitos del NIT (Número de Identificación Tributaria). Si no se presenta la declaración de renta dentro de los plazos establecidos, se incurre en una sanción por extemporaneidad conforme lo dispuesto en el artículo 641 del Estatuto Tributario.

Para el mes de septiembre, las personas obligadas a declarar son:

NIT Fecha límite para declarar en 2025 27 y 28 1 de septiembre del 2025 29 y 30 2 de septiembre del 2025 31 y 32 3 de septiembre del 2025 33 y 34 4 de septiembre del 2025 35 y 36 5 de septiembre del 2025 37 y 38 8 de septiembre del 2025 39 y 40 9 de septiembre del 2025 41 y 42 10 de septiembre del 2025 43 y 44 11 de septiembre del 2025 45 y 46 12 de septiembre del 2025 47 y 48 15 de septiembre del 2025 49 y 50 16 de septiembre del 2025 51 y 52 17 de septiembre del 2025 53 y 54 18 de septiembre del 2025 55 y 56 19 de septiembre del 2025 57 y 58 22 de septiembre del 2025 59 y 60 23 de septiembre del 2025 61 y 62 24 de septiembre del 2025 63 y 64 25 de septiembre del 2025 65 y 66 26 de septiembre del 2025

Para facilitar este trámite, la DIAN habilitó el formulario 210 para la declaración de personas naturales en dos versiones: exprés simplificada y otra para usuarios expertos. Además, implementó ‘Ayuda Renta’ en Excel, actualizado según la normativa vigente, para elaborar borradores de la declaración.

Otra alternativa que ofreció la DIAN para este 2025 es la declaración sugerida, una modalidad en la que la DIAN prellenará el formulario con datos reportados externamente como ingresos, patrimonio, retenciones o dividendos. No es obligatoria y debe ser revisada y corregida por el contribuyente según sus documentos.

Lea también: ¿Qué es Ayuda Renta y por qué hace más fácil el proceso de declaración en 2025? Dian responde

¿Qué se debe hacer para declarar renta 2025?