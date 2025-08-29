En el Quindío investigan el millonario hurto a un hotel ¿Qué reporte entregan las autoridades?

Armenia

El hecho delictivo se registró en la noche del miércoles 27 de agosto donde dos hombres armados y con elementos que tapaban sus rostros ingresaron al hotel La Mía ubicado en la vía El Caimo- Armenia.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que los delincuentes le solicitaron al administrador del establecimiento la ubicación de una caja fuerte y es ahí cuando llegan otras cuatro personas para ultimar el hurto.

Destacó que los hombres se llevaron celulares y un dinero en efectivo que asciende a 30 millones de pesos tras violentar la caja fuerte.

“Donde dos personas que se encontraban allí, entre ellos pues el administrador de este establecimiento, lo que indica es que sobre las 9:30 de la noche llegan inicialmente dos personas, lo amenazan y lo intimidan con arma de fuego, van utilizando objetos que les hace ocultar su rostro, le solicitan al administrador de este establecimiento información sobre sobre dónde se encuentra la caja fuerte", mencionó.

“Producto, digamos, de este hurto donde después además llegan otras cuatro personas, es lo que nos mencionan las víctimas, pues llevan unos celulares, un dinero en efectivo que de acuerdo a información de la misma víctima asciende alrededor de 30 millones de pesos. Digamos que violentaron una caja fuerte que se encontraba allí en el establecimiento comercial y emprenden la huída“, afirmó.

Aseguró que establecen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y lograr recuperar los elementos hurtados en el lugar.

“En este momento pues después de que teníamos con conocimiento del hecho, de manera inmediata la policía llega al lugar que eso ya fue en horas de la madrugada de hoy y realizan todo lo que dentro de los actos urgentes digamos tienen la competencia para realizar entrevistas, testimonios, recolección de evidencia fílmica que es muy importante siempre en estos hechos de hurto", indicó.

Es de anotar que este caso es similar al ocurrido el fin de semana pasado en una vivienda al norte de Armenia donde hombres encapuchados amordazaron e intimidaron con arma de fuego a sus víctimas y se llevaron los elementos de valor.

Es importante resaltar que en zona rural del municipio de Salento fue encontrada una camioneta abandonada que era la que había sido hurtada en dicha vivienda.