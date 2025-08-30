Juez aprobó el principio de oportunidad de Olmedo López, testigo clave en la corrupción de la UNGRD

AME4892. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/07/2024.- Fotografía cedida por la Fiscalía de Colombia que muestra al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López (d) durante su llegada a los juzgados de Paloquemao, este jueves en Bogotá (Colombia). El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla no aceptaron los cinco cargos imputados por la Fiscalía colombiana este jueves por un escándalo mayúsculo de corrupción y aseguraron que están acordando un acuerdo de colaboración con la Justicia. EFE/ Fiscalía De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Fiscalía de Colombia ( EFE )

Este viernes 29 de agosto, un juez 57 de control de garantías aprobó el principio de oportunidad por medio del cual Olmedo López se convierte en testigo de la Fiscalía contra exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y congresistas salpicadosen el entramado de corrupción que desfalcó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

Olmedo López testificará contra unas 27 personas, entre ellas, exfuncioarios de alto perfil como: Sandra Ortiz (exconsejera señalada mensajera que transportó y entregó sobornos por $3 mil millones) y Carlos Ramon González (exdirector del Dapre que presuntamente dio la orden de pagar las coimas), ambos judicializados.

También Ricardo Bonilla, (exministro de Hacienda que habría ordenado comprar congresistas de las comisiones económicas y de quien la Fiscalía ya anunció imputación). Y, Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y Jaime Ramirez Cobo (supuesto enlace del Gobierno y el Congreso), quienes ya han sido llamados a rendir interrogatorio ante la justicia.

No pasan desapercibidos los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, presos en la cárcel La Picota por supuestamente recibir $4 mil millones en coimas para para agilizar las reformas sociales del gobierno.

También se vinculan a cinco congresistas y un excogresista de la Comisión de Hacienda y Crédito Público: Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Los parlamentarios habrían estado involucrados en el presunto direccionamiento irregular de tres contratos por $92.000 millones en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y en Carmen de Bolívar.

Figura ademas en la matriz la senadora Martha Peralta quien habría dado los nombres de dos contratistas para que se les adjudicara un contrato por 2.125 millones de pesos para la recuperación de jagüeyes en Riohacha.

Con el aval a esta negociación judicial, el ente investigador tendría las armas para avanzar con la imputación contra varias figuras de alto perfil.