‘BogotaEats A Cielo Abierto’ 2025

Del 5 al 7 de septiembre, los asistentes podrán disfrutar de una selección de los 30 mejores restaurantes de Bogotá, escogidos en un proceso riguroso liderado por B.eats bajo la dirección de Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group.

El evento busca ofrecer una experiencia culinaria única y, al mismo tiempo, visibilizar el momento que vive la gastronomía en la ciudad y como se ha posicionado. Así lo explicó Laura Sánchez en diálogo con A vivir: “Para nosotros es un sueño que la gente pueda entender qué está pasando a nivel gastronómico en Bogotá. Queremos que este festival sea una muestra fiel de lo que sucede en la cocina local, que además nos está posicionando a nivel internacional”.

En esta edición se mantienen algunos restaurantes que han participado en años anteriores, mientras que se suman nuevas propuestas como Aalto, Adriano, Bogavent, De Los Tres y Olivia, Donburi, Entrepues, Sauvage y Tercer Piso, entre otros.

La programación del viernes y sábado estará dirigida principalmente a mayores de edad, mientras que el domingo será un día familiar, en el que niños y mascotas podrán disfrutar de la buena comida, la música y el ambiente al aire libre, ya que el festival se caracteriza por ser pet friendly.