Recuperar una sonrisa también puede transformar una vida

En una entrevista para A Vivir Que Son Dos Días el doctor e implantólogo Andrés Romero, quien habló sobre la importancia de recuperar la sonrisa y cómo su innovador método ha ayudado a muchas personas a volver a sonreír con seguridad y confianza. Explicó que, después del procedimiento, existe un plazo máximo de 72 horas para colocar el implante, ya que se trabaja directamente con el hueso del paciente.

Además, diferentes expertos han demostrado que incluso el simple gesto de sonreír puede generar cambios positivos a nivel neuronal y ayudar a mejorar el estado de ánimo de las personas. Por eso es tan importante acudir a profesionales especializados como el doctor Andrés Romero.

Harold Ortíz, oyente del programa y paciente del doctor, contó su experiencia durante la entrevista. Después de recibir respuestas negativas de varios especialistas sobre su caso, conoció este nuevo método gracias a Caracol Radio y decidió confiar en el tratamiento. Hoy agradece al doctor por darle una nueva oportunidad para recuperar su sonrisa.

Durante el mes de las madres se lanzó un descuento del 20% en cualquier procedimiento, promoción que fue extendida durante junio por el mes del padre. Cualquier integrante de la familia puede acceder a este beneficio.

Para agendar citas, pueden comunicarse al número 313 381 6648 o visitar la nueva sede ubicada en el barrio Chicó, consultorio 616, donde ofrecen una mejor calidad de atención.