La serie animada colombiana Un Río de Preguntas está nominada a dos premios internacionales

La serie cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y actualmente está nominada a dos importantes premios internacionales de animación: Cartoons on the Bay (Italia) y Chilemonos (Chile). La producción tuvo un proceso de realización cercano a los 10 meses y su primera temporada está compuesta por 10 episodios, disponibles tanto en plataformas digitales como en la programación de Canal Capital.

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, la realizadora y creadora de esta producción, Yenni Santamaría, expresó el orgullo que siente junto a todo el equipo por las dos nominaciones internacionales, resaltando que se trata de reconocimientos de gran relevancia dentro de la industria de la animación.

Yenni también reflexionó sobre cómo la televisión infantil ha perdido espacio en muchos medios privados, mientras que son pocos los canales públicos que continúan apostándole a contenidos educativos y de valor para niños y niñas. Según explicó, entre las décadas de los 80 y los 2000 este tipo de producciones tenían una fuerte presencia en canales como Señal Colombia. Actualmente, destaca el trabajo de Eureka como una de las principales apuestas de contenido infantil en el país, ofreciendo programación las 24 horas y desarrollando producciones que incluso han alcanzado reconocimiento internacional.

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Uno de los aspectos más importantes durante la realización de la serie fue el acompañamiento profesional y pedagógico para abordar adecuadamente temas sensibles como la prevención del abuso infantil. Entre los asesores estuvo Eduardo Ordóñez, fundador de la Fundación Tita de visita, organización enfocada en la prevención de la violencia sexual contra niños y niñas.

La ayuda de especialistas fue fundamental para construir una narrativa adecuada para el público infantil, ya que la serie trata temas como el manejo de emociones, aprender a poner límites y entender la importancia de decir “no” frente a situaciones incómodas. Aunque está dirigida principalmente a niños entre los cinco y ocho años, la invitación es a verla en familia para abrir espacios de diálogo y reflexión.

Los resultados de las nominaciones internacionales se conocerán en las próximas semanas y, de obtener reconocimiento en ambas competencias, parte del equipo tendría que viajar simultáneamente a Italia y Chile. Sin importar el resultado final, la producción ya se siente ganadora al haber sido seleccionada entre las pocas nominadas de Cartoons on the Bay, mientras que Chilemonos es considerado actualmente uno de los festivales de animación más importantes de Latinoamérica.

La invitación está abierta para que familias, docentes y cuidadores vean los 10 episodios disponibles en YouTube a través de Eureka Tu Canal. Además, la producción cuenta con guías pedagógicas diseñadas especialmente para apoyar a maestros y adultos en el abordaje de estas conversaciones con niños y niñas por medio de actividades desde casa o en entornos educativos.