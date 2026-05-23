De Alemania a las montañas colombianas: la historia de Karl

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Karl contó que lleva viviendo aproximadamente cinco años en Colombia, aunque su primera visita al país fue en 2016 gracias a un intercambio académico. En ese momento llegó a Pereira, donde realizó dos semestres de Ciencias Ambientales.

Tiempo después, un amigo le mostró un terreno que estaba abandonado y juntos decidieron comprarlo. Sin embargo, debido a su trabajo en Canadá, no podía dedicarle mucho tiempo a la finca. Más adelante, mientras trabajaba con café en Ciudad Bolívar, tomó la decisión de quedarse en Colombia y comenzar a recuperar el terreno que había adquirido años atrás.

A partir de ese momento empezó a formarse en cultivos y, con la llegada de la pandemia, se radicó oficialmente en la región para construir el proyecto de vida que hoy comparte a través de sus redes sociales.

En la reserva Barbas-Bremen, ubicada en Pereira, Karl trabaja bajo prácticas sostenibles y evita el uso de químicos o fertilizantes artificiales, utilizando únicamente los recursos que brinda la naturaleza. Su amor por el medio ambiente y la vida en el campo se ha convertido en una inspiración para miles de personas que siguen su contenido.

Karl asegura que uno de sus grandes sueños siempre fue aprender español, pero lo que realmente terminó enamorándolo de Colombia fue su biodiversidad y la calidad humana de las personas que conoció. Hoy, esas amistades se convirtieron en parte de su familia y en la razón por la que decidió construir su vida en el país.