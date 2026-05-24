Los Cabos fortalece su conexión con Colombia como uno de sus mercados turísticos más importantes

Ubicado entre el mar de Cortés y el océano Pacífico, en la península de Baja California, Los Cabos se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan experiencias al aire libre, paisajes diversos y una amplia oferta turística. Su combinación de playa, desierto y montaña permite que visitantes de distintos perfiles encuentren actividades adaptadas a sus intereses.

En A Vivir Que Son Dos Días, Sandra de la Garza, Directora de Comunicación Estratégica y Medios de Los Cabos Tourism Board, explicó que el crecimiento del turismo colombiano se ha visto impulsado por una mayor conectividad aérea, especialmente tras la apertura de la ruta directa entre Panamá y Los Cabos. Según señaló, esta conexión ha facilitado el acceso de viajeros interesados en conocer uno de los destinos más visitados de México.

Sandra destacó que, aunque Los Cabos es reconocido internacionalmente por recibir celebridades y por su oferta de hoteles de lujo, el destino cuenta con opciones para diferentes presupuestos. Además, aseguró que uno de sus principales atractivos está en las experiencias que ofrece la naturaleza, desde recorridos de senderismo y actividades acuáticas, hasta el avistamiento de especies marinas en uno de los ecosistemas más ricos del planeta.

Entre los fenómenos naturales más destacados se encuentra la temporada de ballenas, que se extiende entre diciembre y abril. Durante esos meses es posible observar ballenas jorobadas, grises y azules, además de otras especies marinas que visitan la región cada año, convirtiéndose en uno de los espectáculos más esperados por turistas nacionales e internacionales.

Los Cabos cuenta actualmente con conexión aérea desde Panamá los lunes, miércoles y sábados, una alternativa que facilita el acceso de viajeros colombianos a este destino mexicano, que continúa posicionándose como una opción para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y experiencias al aire libre.