Susana y Elvira sin plan B regresa para recordarnos el valor de las amistades verdaderas

Este proyecto nació como una serie web creada por María Fernanda Moreno y Marcela Peláez, estrenada en 2012 e inspirada en una página web de 2008 donde se hablaba abiertamente sobre sexo, relaciones personales y situaciones cotidianas relacionadas con los hombres.

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, la actriz Mabel Moreno expresó la felicidad que siente de volver a ser parte de esta producción y de reencontrarse con Manuela González después de 14 años para darle continuidad a una historia que muy pronto llegará a las salas de cine del país.

La serie, en su momento, rompió estigmas y tabúes que hoy son comunes en muchas producciones audiovisuales. Para Mabel, regresar a trabajar con el equipo creativo y actoral representa un honor, especialmente porque tanto las escritoras como las protagonistas atraviesan actualmente otra etapa de sus vidas, algo que también se refleja en la evolución de la historia.

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Mabel Moreno, quien interpreta a Elvira, extendió la invitación al público para celebrar la amistad a través de esta película. Además, destacó que muchas veces el amor de la vida de las personas puede encontrarse precisamente en esas amistades que permanecen y mantienen viva la conexión sin importar los años, convirtiéndose así en verdaderas almas gemelas.

“Susana y Elvira sin plan B” se estrenará el próximo jueves 28 de mayo. La invitación está abierta para apoyar el cine colombiano y disfrutar de una producción que también deja un mensaje importante: hacer lo que realmente nace del corazón y no únicamente lo que la sociedad espera. Además, Mabel resaltó que el recibimiento del público durante las primeras semanas será clave para definir cuánto tiempo permanecerá la película en cartelera.