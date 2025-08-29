Wolverhampton vs. Everton: prográmese acá con el partido de Jhon Arias en la Premier League / Getty Images

La tercera jornada de la Premier League se disputará entre el sábado 30 y domingo 31 de agosto. Uno los duelos más llamativos de la fecha lo protagonizarán Wolverhampton y Everton en el Molineux Stadium.

Podría decirse que se trata de un duelo directo por el descenso, teniendo en cuenta que ambos equipos han estado luchando por mantener la categoría durante las últimas tres temporadas. Incluso, los ‘Wolves’ a día de hoy son decimonovenos sin puntos en dos partidos disputados; mientras que los ‘Toffees’ son octavos con tres unidades.

Le puede interesar: ¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce

Jhon Arias de Wolverhampton Wanderers celebra el tercer gol de su equipo el 26 de agosto de 2025 en Wolverhampton, Inglaterra. (Foto de Wolverhampton Wanderers FC/ Getty Images) / Wolverhampton Wanderers FC Ampliar

¿Cuándo se juega Wolverhampton vs. Everton en la Premier League?

El duelo entre Wolverhampton y Everton en el Molineux Stadium se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, a partir de las 9 de la mañana (hora colombiana). No olvide que este compromiso válido por la tercera fecha de la Premier League lo podrá seguir en el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Se espera que Jhon Arias sume su segunda titularidad consecutiva en este partido, ante la necesidad de empezar a sumar de a tres puntos. El colombiano inició la temporada siendo suplente en la caída 0-4 de su equipo ante Manchester City (ingresó al 73′) y después partió como inicialista en la derrota 1-0 frente al Bournemouth.

Lea también acá: Sorteo de Europa League y Conference League: así quedó el calendario de los colombianos

Vitor's thoughts ahead of facing Everton 💬 — Wolves (@Wolves) August 29, 2025

El balance reciente de enfrentamientos entre ambos equipos es sumamente parejo, recordando que Wolverhampton ha ganado cuatro duelos, el Everton tres y se han presentado dos empates. Claro está que los de Liverpool no ganan en el Molineux Stadium desde enero del 2021, más de cuatro años y medio.

Entérese de: Ivonne Chacón destronó a Mayra Ramírez y se convirtió en la colombiana más costosa ¿Cuánto pagaron?

Fecha 3 de la Premier League

Sábado 30 de agosto

Chelsea vs. Fulham / 6:30 de la mañana

Wolverhampton vs. Everton / 9 de la mañana

Tottenham vs. Bournemouth / 9 de la mañana

Manchester United vs. Burnley / 9 de la mañana

Sunderland vs. Brentford / 9 de la mañana

Leeds United vs. Newcastle / 11:30 de la mañana

Domingo 31 de agosto