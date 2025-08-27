Miércoles 27 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los homicidios en Armenia, un nuevo hecho sicarial deja como saldo un hombre asesinado, ya son 61 asesinatos este año en la capital del Quindío

El último caso se registró en la tarde de ayer martes 26 de agosto a las 5:30 PM, en barrio Villa Liliana, donde se presentó el homicidio de un ciudadano con impactos de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras versiones, se conoció que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta accionan en repetidas ocasiones un arma de fuego, generando así las lesiones mortales.

La víctima respondía al nombre de Jhon Fredy Peña de 48 años de edad, y lograron evidenciar que registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes; uso de documento falso y violencia intrafamiliar.

La Policía estableció que, a través de la página de la rama judicial, la víctima registra una condena de 26 años de prisión por el delito de Homicidio y Fabricación tráfico y porte de armas de fuego, por hechos ocurridos en el municipio de Anserma Caldas, y en el año 2020, salió con libertad condicional.

Una niña de cinco años murió debido a la gravedad de las lesiones que sufrió como consecuencia al parecer de la caída de parte de un columpio en un parque infantil ubicado en el barrio Ciudad Dorada al sur de Armenia.

La infante fue trasladada a un centro asistencial donde murió, provocando gran conmoción en su familia y en la comunidad del sector.

El líder comunal Gildardo Vanegas conocido como Gildo señaló “lamentablemente lo que pasó en la comuna 3 en el Parque Infantil del Barrio y Ciudad Dorada, donde la noche del lunes 25 de agosto a las 7:15 de la noche pues una niña cae al piso después de que se desprenden los parales, los travesaños del Parque Infantil del Barrio y Ciudad Dorada, el palo le cayó en la frente, y de una fue remitida a la clínica La Sagrada Familia la niña de 5 años, que se llamaba Isabela y muriendo instantáneamente en la clínica”

Y agregó “Lamentable lo que pasa con los parques infantiles porque vemos mucho parque infantil en la ciudad de Armenia en mal estado, un llamado a los líderes de los sectores a estar más pendientes de estos parques infantiles, también de los escenarios deportivos, a ponerles más dedicación al tema, lo mismo que la gestión ante las administraciones para que les hagan continuo mantenimiento.

Anoche en medio del dolor de su familia y la conmoción de la comunidad se llevó a cabo una velatón en el parque infantil del barrio Ciudad Dorada donde mediante la oración se rindió homenaje a la pequeña Isabela, líderes comunales del sector esperan que este tipo de tragedias no se vuelvan a presentar en la ciudad.

Las autoridades investigan que pudo provocar este incidente que enluta una familia de Armenia, por la muerte de la niña de tan solo cinco años de edad.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento, lamentó la situación registrada en la noche del lunes 25 de agosto. Informó que fueron informados por la clínica La Sagrada Familia sobre el fallecimiento de una menor de cinco años de edad quien fue remitida desde el hospital del sur con un trauma craneoencefálico severo.

Aseguró que la Policía judicial adelantó entrevistas de los familiares y la inspección del lugar de los hechos para esclarecer este lamentable hecho.

En el Quindío se agrava la crisis de la salud, la clínica La Sagrada Familia de Armenia cerró sus servicios a usuarios de la Nueva EPS. Es la segunda clínica que impone la medida por falta de pagos, y desde el hospital San Juan de Dios de Armenia también anunciaron restricciones en la atención de usuarios de esta EPS

No para la crisis en materia de salud para el departamento por la falta de cumplimiento en los acuerdos de pago de la Nueva EPS con las instituciones prestadoras de salud.

A la Clínica San Rafael de Armenia que suspendió los servicios a los usuarios de esta EPS, se suma la clínica La Sagrada Familia quien anunció también la medida agravando el panorama de atención.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que se había generado un compromiso inicial entre la Nueva EPS y la clínica que se cumplió, pero había otro adicional por 20 mil millones de pesos para la segunda semana del mes de agosto lo que no se ha cumplido.

Destacó que llevaron a cabo una reunión en las últimas horas con el objetivo de analizar el tema y lograr evitar la suspensión, sin embargo, no fue posible el proceso.

Advirtió que ha sido compleja la comunicación con la nueva agente interventora de la Nueva EPS y han acudido al superintendente nacional de salud para evidenciar el caso y buscar las soluciones correspondientes.

Veedores de salud de Armenia calificaron como critica la situación para más de 250 mil usuarios de la nueva EPS que no solo no tienen donde recibir una oportuna atención sino además el viacrucis para que les entreguen los medicamentos

Asimismo, frente a toda la problemática se registran oportunidades para la puesta en funcionamiento de dos clínicas en la ciudad que podrían alivianar la actual crisis por la que atraviesa el departamento.

Inicialmente afirmó que la clínica Avidanti ubicada sobre la avenida centenario al norte de la ciudad ya está habilitada teniendo en cuenta que han tenido dificultades operativas, pero proyectan arrancar el próximo 1 de septiembre.

Resaltó que en cuanto a la clínica Santa Ana ubicada en el sector del Sinaí de la ciudad está en el proceso de cumplimiento de requisitos donde han solicitado formalmente a la secretaría de salud todo el tema de la habilitación.

En Armenia denuncian la irresponsabilidad de una mujer de perros de raza peligrosa que atacaron a un gato dejándolo gravemente herido

La animalista y activista de la ciudad, Lina Ceballos más conocida en redes sociales como Mafalda Ríos expuso un caso en el barrio La Fachada de la ciudad donde tres perros atacaron a un gato en vía pública.

Relató que dos de los tres perros son de raza potencialmente peligrosa y andaban sin los elementos de protección lo que generó con mayor contundencia el ataque al gatico.

Lamentó este tipo de casos por la falta de tenencia responsable de mascotas por eso llamó la atención para que los cuidadores sean conscientes de sacar los animalitos con todas las medidas para evitar casos similares.

También sostuvo que la mujer propietaria de los perros se hizo cargo de todos los gastos veterinarios puesto que la Policía llegó al lugar para atender la situación.

La Personería de Armenia advierte a la Alcaldía sobre retrasos en cumplimiento de fallo que protege derechos de la comunidad de Gibraltar

la personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos indicó “Es importante señalar que este fallo quedó en firme en el año 2022, pero no se había conformado un comité de verificación para hacer seguimiento a su cumplimiento. Ese comité fue conformado en mayo de este año y habíamos acordado unos compromisos: el municipio de Armenia debía enviar un cronograma de actividades para avanzar con el cumplimiento del fallo.

Y agregó “Hoy estuvimos revisando el estudio técnico presentado por la Alcaldía de Armenia, elaborado por la Secretaría de Infraestructura, el cual tuvo algunas observaciones por parte de la comunidad y de la parte accionante. En ese sentido, el municipio adquirió el compromiso de revisar el estudio para determinar si se modifica o no”, señaló

El estudio técnico refiere la necesidad de cambiar 14 losas de la vía principal y 30 metros lineales de andenes, trabajos fundamentales para mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes del sector.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Armenia se encuentra garantizado para los cerca de 22 mil estudiantes durante el resto de la vigencia 2025.

La Administración Municipal resalta que esta cobertura se ha podido asegurar gracias a la destinación de recursos propios y a la apropiación de $14 mil millones del Gobierno Nacional, entregados a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA).

Desde el sindicato de educadores del Quindío entregan parte de tranquilidad sobre el programa de alimentación escolar

El presidente del sindicato, Suteq, Esteban Bernal se pronunció sobre la advertencia emitida por la contraloría General de la República en cuanto al riesgo de suspensión del PAE a partir de septiembre por déficit en su financiación.

Explicó que tanto la secretaría municipal como la departamental tienen el compromiso de garantizar la continuidad de la estrategia que es clave para la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.

Dijo que en cuanto Armenia informaron que con recursos propios para que el programa funcione el resto del año y el departamento indicó está en el proceso y el faltante sería de tres semanas por falta de recursos para culminar el año por eso el llamado al gobierno nacional para solventar la situación.

Frente a la polémica por la prórroga de las concesiones en el Eje Cafetero, concejal de Armenia sostiene que es importante fortalecer lo público

Recordemos que el presidente Gustavo Petro en su visita a Manizales se refirió al tema y fue contundente en señalar que las concesiones viales que finalicen no serán prorrogadas, sino que revertirán a la Nación.

Toda la situación ha generado diferentes reacciones, el concejal de la ciudad Felipe Villamil enfatizó que debe fortalecerse lo público.

Explicó que hay una concesión que se encuentra en Risaralda que la maneja el Instituto Nacional de Vías, pero reconoció que no ha tenido el éxito esperado. Afirmó que es clave llegar a un punto común porque terminará una concesión de más de 30 años que hoy la comunidad está molesta por lo costoso de los peajes en la vía Armenia- Pereira.

Fue claro que debe analizarse como será el financiamiento porque el proyecto de IP conexión centro es fundamental para la doble calzada Calarcá- La Paila.

En una acción articulada por la legalidad y la competitividad del turismo en el departamento, COTELCO Capítulo Quindío y la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío lideraron una jornada de inspección y vigilancia a conjuntos residenciales que operan servicios de alojamiento turístico sin contar con la debida habilitación dentro de sus propiedades horizontales.

La actividad contó con el acompañamiento de entidades clave como DIAN, ICBF, Migración Colombia, la Policía de Turismo, y la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, quienes realizaron visitas conjuntas a apartamentos que se promocionan como “viviendas turísticas” sin estar autorizados para operar dicha actividad en los términos de la ley y los reglamentos de propiedad horizontal.

Durante la jornada se verificaron aspectos relacionados con la habilitación como prestadores turísticos, condiciones sanitarias, obligaciones tributarias, normativas migratorias y seguridad.

Valeria Montero, directora ejecutiva de COTELCO Quindío, expresó la preocupación del gremio hotelero frente al crecimiento desbordado del alojamiento informal: “Solo en lo corrido del año, hemos registrado un aumento superior al 60% en la oferta de apartamentos turísticos que operan de manera informal, en edificaciones que no están habilitadas para este fin, afectando la imagen del destino y poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes y residentes de los edificios”

La Administración Municipal, en el marco del Plan General de Obras y a partir de los resultados del estudio de movilidad realizado por la Universidad del Quindío, destinará 432 millones de pesos para la intervención de cuatro tramos estratégicos en el centro de Armenia.

El objetivo de estas acciones es mejorar la movilidad peatonal, organizar la ubicación de vendedores ambulantes y estacionarios y restringir el parqueo de vehículos en zonas críticas, garantizando así un espacio urbano más ordenado, accesible y seguro para la ciudadanía.

De acuerdo con el plan de movilidad, la intervención contempla:Peatonalización total de la calle 16 entre carreras 18 y 19, Semipeatonalización en tres corredores claveCalle 16 entre carreras 14 y 16: conexión entre la zona de Cielos Abiertos y el CAM, que ofrecerá un paso más seguro y ordenado para los peatones.

Además Carrera 17 entre calles 17 y 20: corredor en sentido sur–norte que permitirá el tránsito peatonal continuo desde la calle 20 hasta el CAM, reduciendo el flujo vehicular en este sector administrativo. Calle 20 entre carreras 15 y 17: integración con el corredor peatonal de la misma vía, garantizando mayor conectividad en el centro. Esta intervención abarcará puntos de referencia como el edificio de Bellas Artes y las sedes bancarias de Bancolombia y Davivienda.

Expertos y políticos sostienen que se requiere una asamblea nacional constituyente, pero no la planteada por el presidente Gustavo Petro

En el centro de convenciones de Armenia se llevó a cabo el foro de derecho y justicia sobre la constituyente entre el mito y la realidad albergando diferentes personalidades.

En primera instancia, el abogado penalista Francisco Bernate dijo que el debate se ha centrado en una reelección presidencial, sin embargo, considera debe revisarse la arquitectura de la constitución.

Advirtió que el país tiene un estado demasiado grande y con muchas funciones por eso es necesaria una asamblea constituyente para revisar la forma en la que funciona la justicia.

En ese mismo sentido se pronunció la representante a la Cámara, Lina Garrido quien dijo que el presidente Gustavo Petro ha tenido como promesa de campaña una asamblea constituyente, pero sostiene que la quiere utilizar como beneficio propio.

Especificó que es necesario que se tramite una asamblea constituyente, pero debe hacerse en el próximo periodo y ser claro en el compromiso con los colombianos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya informó que la entidad inició la búsqueda En el Quindío de 4.727 potenciales beneficiarios de personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, como parte de la transición del programa Colombia Mayor a la renta básica solidaria.

Los equipos recorrerán zonas rurales y apartadas para identificar, registrar y recopilar información clave sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

El ingeniero Juan Carlos Zorrilla Aguirre, docente de la Universidad del Quindío, fue elegido ganador nacional en el concurso de video “Así formamos ingenieros en Colombia”, convocado en el mes de abril por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) para celebrar sus 50 años

En deportes, a las 8y30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Deportes Quindío jugará el partido de ida de los octavos de final de la Copa Dimayor enfrentando al Atlético Nacional, el partido se podrá ver por el canal WIN +.

La Liga Quindiana de Gimnasia cerró su participación en el Campeonato Nacional de grupos de edades, juveniles y mayores de trampolín 2025, realizado en Paipa, Boyacá, con un balance histórico para el departamento. Los gimnastas Salomé Restrepo y Emanuel Salas se convirtieron en protagonistas al sumar seis medallas entre ambos, consolidando el crecimiento del proceso de gimnasia de trampolín en el Quindío.