Jueves 28 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A esta hora personal antiexplosivos de la Octava Brigada del Ejército a través de la unidad canina ha detectado un artefacto explosivo a la entrada del municipio de Córdoba en el Quindío.

La zona está acordonada por soldados del batallón de Alta Montaña a la espera de la llegada de los expertos de la unidad militar.

Las autoridades buscan determinar qué tipo de artefacto y si fue abandonado o instalado en esa zona rural antes del ingreso al municipio cordillerano de Córdoba.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Agente interventora de la Nueva EPS en el Quindío asumió compromisos para superar crisis por suspensión de servicios a los usuarios

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre la nueva agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polania, las autoridades de salud y directivos de los centros asistenciales para analizar la crítica situación por la que atraviesa el departamento en materia de suspensión de servicios por falta de pagos.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez manifestó que lograron el acercamiento con el fin de lograr acuerdos que permitan solventar la problemática.

Indicó que debido al cierre de servicios por parte de la clínica La Sagrada Familia, San Rafael y la restricción en el Hospital San Juan de Dios de Armenia lograron establecer una nueva reunión en Bogotá para llegar a acuerdos de pago puesto que se genera una diferencia en cifras entre la EPS y las instituciones prestadoras de salud.

Explicó que en cuanto a la Sagrada Familia este viernes 29 de agosto llegarían cinco mil millones de pesos que se agregarían a los 16 mil millones que ya habían sido girados el pasado 8 de agosto.

Resaltó que con el hospital San Juan de Dios de Armenia también se registraron desacuerdos en las cifras con la Nueva EPS por lo que el centro asistencial actualizó las cuentas.

Asimismo, mencionó que allí mismo evaluaron la posibilidad de entrar a un proceso de negociación con Avidanti que aún no ha entrado en funcionamiento, pero el objetivo es ampliar la oferta de servicios que se puedan prestar en el departamento.

Insistió en la necesidad que tiene la Nueva EPS de que sus usuarios sean atendidos en cuanto a la oportunidad de los tratamientos, en las citas especializadas e imágenes diagnósticas que son fundamentales para el sostenimiento de la vida por lo que es una prioridad que debe tenerse en cuenta respecto a los usuarios.

A propósito, la problemática por la falta de pagos de EPS impacta negativamente al sector de la salud mental. Precisamente la gerente de la clínica en salud mental El Prado de Armenia, Liliana Salazar alertó que cada vez el panorama es peor en materia de financiamiento por la falta de pagos de las EPS para la prestación de los servicios.

Aseguró que la situación empezó a empeorar desde el año 2024, pero en el 2025 ha sido crítica por el desabastecimiento de los medicamentos, las dificultades en las remisiones de los pacientes a la especialidad de psiquiatría y los pagos se complican para las IPS.

Fue enfática en afirmar que la complejidad se centra con todas las EPS, pero en especial cuentan con dos que son clave en la prestación del servicio como son la Nueva EPS y Asmet Salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con la Nueva EPS y la Alcaldía de Circasia, realizarán este sábado 30 de agosto una jornada de entregatón de medicamentos, que estén pendientes de ser suministrados a los usuarios de esta entidad prestadora de salud.

La actividad se adelantará en el barrio Camilo Duque mz B casa # 3, piso 1, a partir de las 7:30 de la mañana. Durante la jornada se contempla la entrega de por lo menos 154 fórmulas pendientes que se tienen registradas.

Las fórmulas que fueron priorizadas están relacionadas con tratamientos para la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión e insumos médicos esenciales como pañales.

Una de cada cuatro personas tiene algún problema de salud mental, así lo advierten expertos en el Quindío

La gerente de la clínica en salud mental El Prado de la ciudad, Liliana Salazar dio a conocer que las principales afecciones que generan las hospitalizaciones están relacionadas con ansiedad, depresión y consumo de sustancias psicoactivas.

Afirmó que es importante buscar ayuda porque estar sufriendo un trastorno de salud mental es igual a tener una herida abierta. Enfatizó que la población más afectada son los menores de 18 años de edad y la población adulta que son los mayores de 60 años que viene en incremento.

Destacó que una de cada cuatro personas tiene problemas mentales por eso invitó a buscar apoyo puesto que cuentan con un programa denominado ‘Prado Contigo’ que cuenta con el WhatsApp 316- 8784715 que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a cinco de la tarde.

A propósito, este domingo 31 de agosto se llevará a cabo la carrera por la salud mental convocada por la clínica con la participación de 2 mil personas donde la llegada y salida será en el centro comercial Unicentro de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta hoy va el plazo para que los docentes en Armenia puedan elegir el prestador de salud

El presidente del Sindicato de Educadores del departamento, Esteban Bernal informó que este jueves 28 de agosto vence el plazo para que los docentes con servicios médicos en Armenia podrán escoger prestador de salud entre Red Salud, Vitasalud, Meide y Horisoes.

Aseveró que vienen exigiendo la apertura de cápita en la atención de primer nivel de salud y se espera el 1 de septiembre puedan contar con varios prestadores que atiendan el primer nivel para fortalecer la calidad en el servicio.

Cuestionó el actuar del Fomag en cuanto no se han generado las claridades y directrices correspondientes para el proceso por lo que han tenido que asumirlo para que los docentes sean parte activa de la elección.

Se accidentó el alcalde del municipio de Buenavista, QuindíoEl Instituto Departamental de Tránsito del Quindío – IDTQ, en el marco de sus funciones legales, brindó atención en el accidente de tránsito presentado días atrás, en la vía que conduce a Buenavista, en el kilómetro 12 sector Rio Verde – La Mina.

El alcalde Jhon Steban Aristizábal Rendón, solicitó la presencia de las autoridades de tránsito, reportando un accidente en el vehículo marca Renault, color blanco, placas OKX 432. Fue un volcamiento presentado, al parecer, por una falla mecánica. De manera inmediata el cuerpo de Bomberos y agentes de tránsito, concurrieron al lugar, encontrando que el Burgomaestre presentaba una leve contusión en la pierna izquierda.

Por su parte el alcalde Buenavista expresó: “En el momento del incidente, solicité la presencia de los Bomberos y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ. Hubo atención oportuna y de forma inmediata se me practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue blanco, es decir negativa al 100%. El accidente se presentó debido a una falla mecánica del vehículo, todo lo cual aparece detallado en el informe de la autoridad de tránsito”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un verdadero drama vive una familia en la ciudad de Armenia con una colombiana que resultó lesionada en los Estados Unidos. Estamos hablando de Manuela Vergara Salazar de 27 años de edad que resultó con quemaduras en su cuerpo debido a un incidente que se registró en un establecimiento comercial en Estados Unidos.

Según la información de los familiares de la joven que reside en la capital del Quindío, el accidente se presentó el pasado fin de semana, el sábado 23 de agosto en el bar La Oficina, ubicado en Nueva York Estados Unidos durante una actividad con show de fuego incluido, la joven quindiana trabajaba como bartender en ese establecimiento.

Parte de su familia reside aquí en la ciudad de Armenia, Gustavo Urrea, abuelo de esta joven explico “En este momento lo que sabemos es que tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo y estamos en espera del tratamiento que dura dos meses y unas dos intervenciones quirúrgicas, gracias que está en uno de los mejores hospitales para quemaduras en Estados Unidos.

Agregó el abuelo “lo que más nos duele es la forma que la sacaron del establecimiento, la persona que estaba manipulando el fuego no llamó ninguna ambulancia, no llamó bomberos como tratando de opacar las cosas y la llevaron en un carro, ni en ambulancia, el señor en el carro se pronunciaba diciendo que apagaran las cámaras, que apagaran inmediatamente las cámaras, que borraran videos.

Eso nos ha parecido muy inhumano, la niña iba mal en ese carro diciéndole que ella no le convenía, lo tomamos como especie de una amenaza que no le convenía pues tomar actos legales contra ellos. Eso nos tienen consternados con esa situación, y nos tiene a nosotros muy tristes, la forma inhumana como la trataron en una situación de esas, eso nos genera mucha tristeza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia incrementan los homicidios, la víctima de un caso reciente registraba antecedentes judiciales

Aumenta la criminalidad en la capital quindiana, el último hecho se registró en inmediaciones del barrio Villa Liliana donde un hombre que se movilizaba en una motocicleta fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que la víctima fue identificada como Jhon Freddy Peña Cardona quien recibió cuatro impactos con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta. Destacó que al parecer la persona que falleció se dedicada al transporte informal más conocido como motoratón en esa misma zona donde fue asesinado.

La víctima registraba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y tenía una condena de 26 años por homicidio. Ya son 62 homicidios en lo corrido del año en la ciudad.

Con la visita del comandante de la Policía del Quindío, Coronel Luis Fernando Atuesta, se ratifica el acierto por parte de la administración municipal de Montenegro en la implementación de tecnología para velar por la seguridad de los habitantes del Emporio Cafetero.

El sistema actual del municipio, que cuenta con cámaras y centro de monitoreo, no solo ha tenido buena aceptación por parte de los montenegrinos, sino que también empieza a tener eco en acciones constantes, las cuales que han permitido capturas y el decomiso de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario presentan la segunda edición del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM), una herramienta que permite monitorear, analizar y evaluar el ecosistema de emprendimiento en las principales ciudades del país.

Su propósito es identificar las particularidades territoriales que influyen en el desarrollo del emprendimiento y ofrecer insumos clave para el diseño de políticas públicas regionales más efectivas.

En ese estudio, Armenia ocupa el décimo quinto lugar del Índice Subnacional de Emprendimiento 2025, La ciudad alcanza su mejor desempeño en infraestructura y entorno de negocios y El principal reto para Armenia se encuentra en aspectos clave como la adquisición y adaptación de tecnologías e importaciones de bienes de alta tecnología.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Calarcá anulan acuerdo que generaba la obligatoriedad para la realización de cabalgatas en el marco de las fiestas aniversarias

En un largo debate en el concejo municipal que inició desde las 9 de la mañana y que terminó cerca de las 3 de la tarde del miércoles 27 de agosto, fue aprobado el proyecto de acuerdo Nº 014 que permite derogar la obligatoriedad de realizar una cabalgata en el marco de la Fiesta Nacional del Café.

La concejal animalista y ponente del proyecto Cristina Arbeláez se mostró feliz por lograr avanzar en el importante debate en pro de los animalitos que han sido afectados con el desarrollo de este tipo de actividades. Explicó que fue aprobado el proyecto con 13 votos a favor y solo dos en contra lo que es un logro para el sector animalista del municipio en la lucha de la protección animal.

Aclaró que no significa que se prohíban las cabalgatas en el municipio, sino que no sea obligación que se establezcan en el marco de las fiestas. Fue enfática en decir que ya es potestad del alcalde de brindar o no el permiso el próximo año por eso empezarán a trabajar en una reglamentación más estricta para garantizar el bienestar animal.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío desarrollo el evento 40+, un homenaje que exalta a 153 empresarios y empresas que cuentan con una trayectoria formal entre cuatro a cinco décadas en el departamento del Quindío.

Este año el reconocimiento fue quienes han superado las cuatro décadas, con un total de 153 empresas condecoradas: 58,8% pertenecientes al sector comercio, 32% del sector servicios, 6,5% del sector industrial y 2,6% del sector agrícola.

Cabe destacar que del total de homenajeados, el 77% pertenecen a Armenia y el 23% pertenece a municipios entre Pijao, Córdoba, Salento, Quimbaya, Filandia, Montenegro, La Tebaida, Circasia y Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comfenalco Quindío recibió, este miércoles 27 de agosto en Cuzco, Perú, el premio internacional The Bizz Award, en la categoría inspiracional, una distinción otorgada por la World Confederation of Businesses – Worldcob, que exalta organizaciones de diferentes países destacadas por su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible.

La evaluación alrededor del reconocimiento contempló criterios fundamentales como la solidez de los sistemas de gestión, el liderazgo empresarial, la calidad en la prestación de servicios, la creatividad e innovación, y el compromiso con la responsabilidad social.

Egresado del SENA en Quindío se prepara para traer a Colombia el primer título mundial en café filtrado, se trata Sebastián Martínez López se capacitó durante 18 meses para llegar a la competencia nacional de Cafés Filtrados.

Tras ganar el Campeonato Nacional de Cafés Filtrados, este joven barista representará al país en el World Brewers Cup, competencia internacional de preparación de café que se celebrará en Bélgica en junio de 2026.

Siete graduados de la Universidad del Quindío liderarán el cronograma de conferencias que se realizará en el marco de la celebración de los 30 años del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias. Los investigadores abordarán temas como nanotecnología, cromodinámica, manufactura aditiva, metrología e inteligencia artificial aplicada a las ciencias.

El evento, que se llevará a cabo el jueves 28 y viernes 29 de agosto, comenzará a las 8:30 a. m. en el auditorio Bernardo Ramírez Granada. El encuentro busca despertar la curiosidad de estudiantes, docentes, investigadores y egresados con el trabajo que estos profesionales han desarrollado en diversas instituciones nacionales e internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Génova anunció inversiones para fortalecer a Bomberos

El alcalde del municipio cordillerano, Diego Fernando Sicua entregó el balance que dejó la actividad denominada el Baile de la Cosecha que permitió recaudar fondos.

El mandatario informó que lograron obtener 16 millones de pesos donde una parte será trasladada a los Bomberos voluntarios para fortalecer su infraestructura y otra parte será destinada para la adecuación del transporte tradicional como es la Chiva.

En deportes, El Skateboarding quindiano volvió a subirse al podio nacional gracias a José Manuel Quiroga, quien conquistó la medalla de bronce en la categoría novatos park masculino, durante el segundo Campeonato Nacional de Skateboarding, realizado en Facatativá, Cundinamarca.

De otro lado y como era de esperarse el Deportes Quindío no solamente perdió sino que fue goleado 4 a 0 por Atletico Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Dimayor, el partido de vuelta será el miércoles 3 de septiembre en el estadio Centenario de Armenia.

Finalmente desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) informaron que el próximo domingo 31 de agosto no se habilitará la ciclovía en el tramo norte en la avenida Centenario, debido a la realización de la Carrera por la Salud Mental, evento que concentrará los esfuerzos de las autoridades locales y que implicará el cierre de varias calles de la ciudad desde las 6:00 a. m.

Por su parte, la ciclovía del tramo sur sí tendrá todas sus actividades de manera normal este domingo desde las 8:00 a. m., en el tradicional circuito de 3 kilómetros, con clases dirigidas, recreación familiar y muchas sorpresas más para los armenios que disfrutan de este espacio cada fin de semana.