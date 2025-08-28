En el Quindío ofrecen recompensa por artefacto explosivo en zona cordillerana

Armenia

En la mañana de este jueves 28 de agosto se dio a conocer la información sobre la instalación de un artefacto explosivo tipo cilindro al ingreso del municipio de Córdoba, de inmediato las autoridades establecieron todas las medidas con el fin de garantizar la seguridad en el sector.

Tropas del Ejército Nacional, a través del Batallón de Alta Montaña N.° 5 y la Policía del Quindío, neutralizaron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado (AEI) que representaba una amenaza latente para los habitantes del municipio.

Tras la alerta, se desarrolló un consejo de seguridad con el fin de implementar las medidas de prevención correspondientes como es la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables de estos hechos.

La gobernadora encargada del departamento, Amanda Tangarife: “Efectivamente, el Ejército nacional recibió una información muy oportuna frente a la presencia de un artefacto en la vía de ingreso al municipio de Córdoba”.

“Actuaron de manera muy oportuna, identificaron el artefacto, acordonaron el sitio y realizaron esta mañana una detonación controlada que nos da una tranquilidad para toda la comunidad, pueden transitar sin problema y sobre todo han hecho un despliegue demasiado importante en toda la cordillera”, resaltó.

Sostuvo: “Entonces esta es la invitación a los ciudadanos, son ustedes nuestra fuente principal de información y gracias a ustedes el ejército pudo actuar tan oportunamente”.

Añadió: “El gobernador, el arquitecto Juan Miguel ha dispuesto que se destine una cifra de 20 millones de pesos de recompensa por la información valiosa que pueda servir para la investigación que en este momento adelanta el ejército y la policía y determinar los autores de este nefasto hecho”.

Por su parte el teniente coronel Franklin Camilo Noguera Prieto, comandante Batallón Alta Montaña N.°8: “Posterior a eso tomó una reacción pronta por parte del Ejército Nacional Batallón de Alta Montaña número 5 y la Policía Nacional se realizó la reacción llegando al sector sobrevolando con un dron para poder determinar eh si había o no había explosivos, se realizó el procedimiento acorde a los grupos antiexplosivos, que es hacer una carga controlada del explosivo realizado aproximadamente a las 6 de la mañana. Se pudo determinar que fue un explosivo de bajo poder”.