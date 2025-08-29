“Recorte al deporte pondría en riesgo el ciclo olímpico”: Héctor Chaparro

Tunja

El representante a la Cámara, Héctor Chaparro, advirtió que el recorte planteado en el proyecto de ley 102 de 2025 para el Ministerio del Deporte pondría en riesgo la participación de Colombia en el próximo ciclo olímpico y afectaría el desarrollo deportivo en todo el país.

Chaparro, junto a otros congresistas, firmó una proposición modificatoria para reasignar más de 555.000 millones de pesos al sector, con el objetivo de evitar que se paralice hasta el 81 % del plan operativo del ministerio.

“El Gobierno pretende reducir en un 75 % el presupuesto del deporte frente al primer año de su mandato, y un 33 % en comparación con el año pasado. Eso es un error que afecta desde los programas recreativos hasta los deportistas de alto rendimiento. Con esta reducción, el ciclo olímpico quedaría seriamente comprometido”, señaló.

El representante enfatizó que los recursos deben destinarse al fortalecimiento y preparación de los atletas, especialmente los que representan al país en competencias internacionales. “Siempre vemos cómo Colombia entera se une detrás de un deportista que busca una medalla. No podemos permitir que la falta de recursos les cierre las puertas a esos sueños ni a los programas que nutren la base deportiva en escuelas y ligas”, agregó.

El representante también anunció que acompañará la concentración nacional convocada para este lunes por el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico, en defensa de un presupuesto digno para el sector.

“El recorte no solo golpea a los deportistas de alto rendimiento, sino también a las federaciones, a los formadores y a miles de familias. Es necesario que el Gobierno entienda la magnitud de esta decisión y garantice la inversión que el deporte colombiano necesita”, concluyó.