Niño de 7 años en Boyacá espera autorización de Cajacopi para cirugía que podría salvarle la vista

Tunja

La familia de John David Rojas, un niño de 7 años del municipio de Chita, en Boyacá, denunció demoras por parte de la EPS Cajacopi para autorizar el traslado y la cirugía especializada que el menor requiere en el Hospital La Misericordia de Bogotá. La afección que padece amenaza con dejarlo sin visión en su ojo izquierdo.

John David fue atendido inicialmente en el Hospital de Chita por una dacriocistitis crónica agudizada, pero debido a la complejidad del caso fue remitido primero al Hospital de Sogamoso y luego al Hospital metropolitano de Tunja. Allí permanece hospitalizado desde hace dos semanas mientras se define su traslado a la capital del país.

Rosalba Rojas, hermana del menor, aseguró que la familia ha buscado la autorización sin éxito, pese a la urgencia médica.

“El niño tiene un problema en la vista izquierda desde hace 7 años. Siempre que lo llevábamos al hospital solo lo atendían con medicamentos básicos, pero nunca lo remitían. Ahora que la enfermedad se complicó, lo enviaron a Bogotá para una cirugía, pero la EPS Cajacopi no ha querido autorizar el traslado”, explicó.

Según relató, la familia ha acudido en varias ocasiones a las oficinas de la EPS en Chita, pero no les han dado respuesta. Incluso, la personera municipal interpuso una tutela el pasado 22 de agosto exigiendo atención prioritaria, sin que hasta la fecha se haya resuelto la situación.

“Ya llevamos 15 días esperando. Mi hermano necesita con urgencia la cirugía, porque puede perder la vista e incluso poner en riesgo su vida si no lo atienden a tiempo. Nos dicen que esperemos, pero no nos dan una solución concreta”, señaló Rojas.