Ministra de Cultura resalta avances del proyecto de ley para fortalecer el arte y la cultura
La ministra de Cultura, destacó en audiencia pública que el proyecto de ley para el sector artístico y cultural busca fortalecer la política de fomento dentro y fuera del país.
Tunja
En el marco de una audiencia pública, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, destacó la importancia del proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca consolidar un marco de apoyo integral al sector artístico y cultural del país.
“Esta es una ley que se construyó con una amplia participación ciudadana y con una base popular que así lo refleja. Seguimos modificando y mejorando los articulados para dar una respuesta asertiva al país”, señaló la ministra.
Kadamani explicó que la iniciativa no solo fortalece al Ministerio de las Culturas, sino que también representa un esfuerzo por reconocer el papel de los artistas y creadores, sin importar ideologías ni tendencias políticas. “El arte y la cultura le pertenecen a todos los colombianos. Son un patrimonio común que debemos proteger y fomentar”, puntualizó.
La ministra anunció además el lanzamiento de un portafolio internacional para la promoción cultural, con el que se busca ampliar la política de fomento y dar visibilidad a los artistas colombianos en el exterior. “Se trata de reconocer a quienes han migrado, que viven en otras ciudades y países, y de fortalecer el vínculo con la diáspora colombiana a través de un fondo especial”, explicó.