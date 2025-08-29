Ministra de Cultura resalta avances del proyecto de ley para fortalecer el arte y la cultura

Ministra de Cultura resalta avances en proyecto de ley para fortalecer el arte y la cultura en Colombia

Tunja

En el marco de una audiencia pública, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, destacó la importancia del proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca consolidar un marco de apoyo integral al sector artístico y cultural del país.

“Esta es una ley que se construyó con una amplia participación ciudadana y con una base popular que así lo refleja. Seguimos modificando y mejorando los articulados para dar una respuesta asertiva al país”, señaló la ministra.

En el auditorio Boyaquirá de #Tunja inicia la Audiencia Pública de la Ley de Cultura, con la presencia de la ministra de Culturas, Artes y Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona. El evento fue convocado por el Representante a la Cámara por #Boyacá @JaimeRaulSt @mincultura @GobBoyaca pic.twitter.com/pqbDwXqtyr — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 29, 2025

Kadamani explicó que la iniciativa no solo fortalece al Ministerio de las Culturas, sino que también representa un esfuerzo por reconocer el papel de los artistas y creadores, sin importar ideologías ni tendencias políticas. “El arte y la cultura le pertenecen a todos los colombianos. Son un patrimonio común que debemos proteger y fomentar”, puntualizó.

La ministra anunció además el lanzamiento de un portafolio internacional para la promoción cultural, con el que se busca ampliar la política de fomento y dar visibilidad a los artistas colombianos en el exterior. “Se trata de reconocer a quienes han migrado, que viven en otras ciudades y países, y de fortalecer el vínculo con la diáspora colombiana a través de un fondo especial”, explicó.