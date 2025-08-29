Los ‘runners’ de Manizales tendrán un nuevo lugar para entrenar y será en la cancha Betania

Manizales

La construcción de la pista atlética en la cancha Betania, en la capital del departamento de Caldas, hace parte de la segunda fase de intervención, la pista contará con una longitud de 230 metros, con superficie pavimentada, contando con los lineamientos técnicos para la práctica segura.

Claudia Marcela Cardona, secretaria de Infraestructura de Manizales, entrega los detalles de esta y la fase anterior ejecutada en esta cancha. “En este momento estamos en la ejecución en este contrato, llevamos un avance del 90 por ciento y esperamos culminar en un mes y medio”.

La funcionaria, agrega que la fase 1 efectuada consistió en construir unos juegos infantiles, plazoletas, mejoramiento de la cancha de arena. “Además, en la fase 2, construiremos un mirador, gradas, placas configuradas con terrazas de concreto, incorporaremos también la zona verde hacia dicho mirador, entonces será un punto servirá para el avistamiento de aves y contemplar los atardeceres”.

Se espera que en un mes y medio, la pista esté al servicio de los deportistas y comunidad en general. La inversión es de $ 450 millones.