Golpe a la minería ilegal en Antioquia: tres operativos desmantelan redes eléctricas clandestinas

Durante agosto, las autoridades realizaron tres operaciones contra la minería ilegal y la defraudación de fluidos en el municipio de Buriticá, Antioquia, en el marco de la estrategia del Ministerio de Defensa “Midas”, diseñada para combatir la explotación ilícita de minerales y proteger el medio ambiente.

• 1 de agosto: se intervino una unidad productora vinculada a explotación ilícita. En el operativo se incautaron 3 motores y 2 transformadores, además de inhabilitar más de 6.000 metros de cableado eléctrico.

• 20 de agosto: en un Puesto de Mando Unificado (PMU) se adelantó el retiro de 3 transformadores, la intervención de 7 redes eléctricas ilegales y el desmonte de un circuito clandestino que abastecía a explotaciones mineras.

• 21 de agosto – Operación “Diligencia Defraudación de Fluidos”: se intervinieron en su totalidad los circuitos A y B, se desconectaron 16 puntos ilegales y se incautaron 7 transformadores, con un valor estimado superior a 175.000 millones de pesos.

Las acciones fueron lideradas por el Ministerio, con apoyo del Ejército Nacional, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía municipal, la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, Empresas Públicas de Medellín y una empresa minera.