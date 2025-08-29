Capturado cabecilla que recaudaba $500 millones mensuales con extorsiones en el Bajo Cauca

Bajo Cauca

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional fue capturado Medardo Julio González, alias Tío, señalado cabecilla financiero de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

La acción se llevó a cabo el 28 de agosto en los municipios de Zaragoza y El Bagre, donde también se realizó una diligencia de registro y allanamiento, en la que fueron incautados cuatro equipos celulares y $12 millones en efectivo.

Alias Tío, con más de 10 años de trayectoria criminal, era el encargado de coordinar la recolección de dinero y material exigido a comerciantes y al sector minero, además de administrar el pago de nómina de integrantes de la estructura criminal. Se estima que obtenía alrededor de $500 millones mensuales mediante intimidaciones y extorsiones. El hombre, subordinado directo de alias Jhon, máximo cabecilla de la subestructura, ya tenía antecedentes por explotación ilícita de yacimiento minero en 2019.

Con esta captura se logra debilitar el componente financiero del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, reduciendo las extorsiones en Zaragoza y El Bagre y afectando el sostenimiento de su aparato sicarial.