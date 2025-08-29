Luego de la queja de la comunidad, la policía capturó a 16 personas por explotación ilegal de oro

Santa Rosa de Osos- Antioquia

Las autoridades recibieron diferentes quejas por la contaminación de los afluentes en zona rural de Santa Rosa de Osos, por la extracción ilegal de oro, por lo que realizaron un operativo para evitar esa situación y en las últimas horas capturaron a 16 personas que se dedicaban a esa actividad.

Un grupo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la policía Antioquia, llegó hasta la vereda El Caney donde estas personas tenían montado todo un entable para la explotación de oro. Los equipos fueron incautados y las personas judicializadas.

“Dónde se encontraron 29 elementos, entre motobombas, entre plantas eléctricas, todo lo que tiene que ver con la afectación al medio ambiente. Es un trabajo que hizo la seccional de carabineros también el día de ayer y Protección Ambiental con el propósito de contrarrestar la queja que tienen los ciudadanos de la zona rural de la contaminación principalmente de las fuentes hídricas, del suelo y subsuelo”, reportó el coronel Óscar Rico comandante de la policía Antioquia.

En total se halló e incautó 10 motobombas, 02 plantas eléctricas, 01 taladro, 01 mesa alemana, 05 barras de artefactos explosivos hechizos y 10 barriles.