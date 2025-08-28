Líderes políticos caldenses están en contra de que Autopistas del Café quede a cargo del INVÍAS

Manizales

Luego del anuncio de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, de que la concesión Autopistas del Café quedaría en manos del INVÍAS, el diputado Luis Alberto Giraldo, explica que ese pronunciamiento no establece soluciones que requiere la comunidad como el levantamiento de peajes, asegura que no es conveniente para el desarrollo del área metropolitana de Manizales.

“Quieren pasar la carretera al sector público, pero se debe entender que tanto la ANI que maneja las asociaciones público privadas, como el INVÍAS, que maneja obra pública directa, son entidades del Estado y ambas administran el corredor, pero no me parece positivo que lo maneje la última entidad, puesto que tiene a cargo más del 90 % de las carreteras entre principales, secundarias y terciarias, en cambio, las concesionadas son pocas, corredores estratégicos que necesitan grandes intervenciones. Un ejemplo claro del INVÍAS es la carretera Mariquita - Manizales, su estado es evidente o la vía por el peaje de Cerritos, no tiene un carril de pago electrónico y hay huecos cerca”.

El diputado de Caldas comenta que en diciembre de 2024, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte del Ministerio de Transporte, publicó un documento explicando que siete concesiones viales están prontas a culminar y una de ellas es Autopistas del Café y recomiendan utilizar nuevamente una alianza público privada.

Por su parte, el senador Guido Echeverri, explica que el anuncio de la Ministra de Transporte es apresurado, afirma que es preferible que continúe la concesión en el 2027, pero sin los peajes de Pavas, Santágueda y San Bernardo del Viento.

“La actual concesión finaliza en 2027, a partir de ahí se tomará una decisión que implique si la carretera se revierte a la ANI o continúa en el modelo de hoy, según mi criterio, es más que conveniente haciendo sus ajustes, pero levantando esos tres peajes, porque actualmente están afectando el desarrollo del departamento y su capital, en especial, el occidente de Caldas. No se puede descalificar la importancia que han tenido las concesiones en Colombia como un modelo que ha permitido el progreso de nuestra realidad logística. Por esas declaraciones de la ministra, convocaré a un debate en el senado. Una carretera manejada por INVÍAS es Manizales - Mariquita, la tardanza en la ejecución de obras y se congestiona cuando es la ruta alterna del Alto de la Línea”.

Actualmente, ningún habitante de los municipios de Quindío y Risaralda pagan peaje para llegar a Armenia y Pereira, respectivamente, sin embargo, en Caldas, 17 los ciudadanos de municipios cruzan por peajes para arribar a Manizales.