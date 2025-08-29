En el Quindío no tenemos una política pública de vejez vigente: gerontólogas de la Uniquindío

Armenia

En el Quindío no hay una política pública de vejez vigente, así lo advirtieron docentes del programa de gerontología de la universidad del Quindío que indicaron que en el departamento hay más de 120.000 personas mayores de 60 años de edad que necesitan una atención integral en salud, educación, cultura, entretenimiento, cuidados, protección y atención.

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitadas a Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez, Gerontóloga docente y asesora de prácticas del programa de Gerontología de la Universidad del Quindío hablando de la década del envejecimiento saludable en el marco del mes del adulto mayor.

Envejecimiento de la Población

Es un asunto no solo del departamento, sino del mundo. Estamos ante un inminente envejecimiento poblacional. Cada vez hay más personas mayores en el mundo y Colombia y el departamento del Quindío no son ajenos a esta realidad. Estamos hablando de que el Quindío es el departamento que poblacionalmente hay más personas mayores, estamos hablando del 19.7%, es decir que una de cada cinco personas en el Quindío es mayor de 60 años. Y esto es una realidad en la cual hay que aceptar, hacer frente y por supuesto buscar todas las opciones para que este departamento sea para todos los ciudadanos.

Entonces, es un reto muy grande que hay en el departamento que tenemos que afrontar de la manera más adecuada. Por otro lado, pues dejar eso ese edadismo, ese pensamiento que tenemos de que solamente hay adultos mayores con discapacidad, de bajos recursos, con unas situaciones socioeconómicas complejas.

Porque acá está llegando personas al Quindío de todo el país con buscando unas ofertas, que de pronto no están encontrando en nuestro departamento porque hay ofertas muy limitadas a los grupos de adulto mayor de los barrios, a los centros de protección y centro día, pero hay personas que están muy activas, muy funcionales y quieren buscar algo que les mejore su calidad de vida, pero que tenga un atractivo adicional en recreación, en materia de turismo, pensada en ellos.

Personas centenarias

Por otro lado, pues estamos hablando de los centenarios. Hablamos de que en Colombia hay aproximadamente 20 000 personas mayores de 100 años. Entonces, la vejez pues es un periodo de la vida muy muy grande, que empieza a los 60 años y puede finalizar a los 110, incluso ya se está hablando de 115 años.

Hay que pensar no son las personas de 60 y 70, sino también qué vamos a hacer con las personas de 90, 100 y 110 años y cómo vamos a lograr que ese envejecimiento se dé de la manera más adecuada y que esa etapa de la vejez la vivan de la manera en que se lo merece.

Política pública de vejez desactualizado

Las docentes de la Uniquindío agregaron “se está quedando en el papel, es un documento muy extenso, muy acartonado, muy bien escrito, pero en el Quindío en estos momentos no tenemos una política pública de vejez vigente, la que hay venció en el 2020 y seguimos a la espera de conocer ese nuevo documento por parte de la gobernación del Quindío.

La atención en salud para los adultos mayores

Hay un porcentaje también de la población que sí necesita cuidados a largo plazo y ese cuidado largo plazo necesita que esté regulado, que esté también adecuado para las personas mayores y también entonces el gobierno o los estados deben garantizar que la persona que necesita atención a largo plazo la obtenga como debe de ser, el servicio debe estar regulado, debe estar especializado y profesionalizante alrededor de la atención correcta que necesitan las personas mayores que llegan con ese grado de situación o dependencia en la vejez.

El sistema de salud y los adultos mayores

Las gerontólogas de la Uniquindío explicaron “es increíble como hace 18 años hay una ley en nuestro país, que es la ley 1171 del 2007 y es la ley que habla de los beneficios a las personas mayores. Hay beneficios en materia de transporte, de turismo, de ingreso a sitios como un museo, pero hay dos artículos muy importantes y que son en materia de salud.

Y el primero es en los tiempos en los cuales me tienen que asignar una cita, médica con especialista de odontología o medicina general o los tiempos que son horas, 72 horas para la entrega de los medicamentos. Si yo voy a la farmacia y no me los entregan, me los deben hacer llegar al domicilio y eso lo dice claramente la ley 1171 hace 18 años.

Entonces, la ley está, la política está, pero el cumplimiento de ella es el que hace pues este vacío, y precisamente en parte es culpa de las mismas personas mayores que no hacen valer sus derechos, claro cierto, y en el propio desconocimiento que hay de la ley por parte de las personas mayores y de la comunidad general.