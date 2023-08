Quindío: con el índice más alto de envejecimiento y donde viven más años las personas

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitadas a docentes y estudiantes del programa de Gerontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío hablando del trabajo que desde la academia realizan por la población adulta mayor en el departamento.

Cabe recordar que agosto es el mes del adulto mayor y el alma máter es la unidad universidad del Quindío que tiene este programa en formación integral hacia este grupo población

Las gerontólogas y docentes Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez y Yessmy Alexandra Montoya estudiante VIII semestre de Gerontología que hablaron del trabajo académico, social y de impacto en la ciudad que realizan desde este programa presencial.

Los desafíos en el Quindío frente a los adultos mayores

El Quindío según el Dane tiene la tasa más alta de envejecimiento de Colombia del 19% lo que obliga a que las políticas públicas de adulto mayor logren el impacto necesario en una población que requiere atención en oportuna en salud, educación, recreación, pensión, vida activa, protección y atención.

Alta tasa de envejecimiento

Según el último censo del Dane del 2018, en Colombia hay 22.000 personas mayores de 100 años de edad, y el Quindío es uno de los departamentos donde viven más años las personas que sobrepasan el centenario

Pensionados adultos

Las docentes manifestaron que, si bien todos los programas y políticas están enfocados en la población vulnerable adulta mayor que incluso no tiene pensión y viven en situaciones complejas, también hay una necesidad para los adultos mayores que por motivo de pensión llegan a Armenia y al Quindío de otros departamentos y del mundo pero que no tienen los espacios necesarios, a pesar de tener la capacidad económica no encuentran espacios, programas en esta población.

Abandono de adultos

Las profesionales en gerontología manifestaron su preocupación por el aumento de esta problemática de abandono de los adultos en la ciudad de Armenia que evidencia el deterioro en muchos casos familiar y la falta de preparación para afrontar el envejecimiento.