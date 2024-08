Armenia y el Quindío deben convertirse en regiones amigables con los adultos mayores

ARMENIA

En el mes del Adulto Mayor, el Quindío es el departamento con una tasa poblacional más alta de personas mayores, eso quiere decir que aproximadamente una de cada cinco personas tiene 60 años y más, así lo dieron a conocer docentes del programa de gerontología de la universidad del Quindío

Las profesionales y docentes del programa Isabel Cristina Patiño y la Lina María Sánchez que forma los gerontólogos manifestaron que el departamento tiene una tasa de vejez del 19.3% y la media en Colombia es el 13% es decir que hay un desafío importante en materia de envejecimiento y de vejez

Las docentes agregaron que “la visión que nosotros tenemos desde el programa no solamente es pensar en la parte en el modelo deficitario, adultos vulnerables, porque si es una realidad somos personas mayores abandonadas desplazadas lo que llamamos andariegos que vienen y no tienen familia ni pensión ni red de apoyo sin embargo, pues tenemos que ver también el desafío y la oportunidad que hay en materia económica porque el departamento del Quindío se está convirtiendo en un departamento muy atractivo para pasar esta etapa del ciclo vital, los pensionados”

Pensionados

La docente agregó “el 1.5 de las personas mayores que reciben pensión están en el departamento del Quindío, es un desafío a todo nivel y es importante pensar en las condiciones de vulnerabilidad, pero también cómo nos vemos como oportunidad como destino, nos estamos ya proyectando el departamento como un destino turístico independientemente de las dificultades que podamos tener, nos tenemos que preparar se está volviendo un tema cada vez más importante pensar en cómo especializar el departamento para la recepción de esas personas mayores que quieren venir a pasar esta etapa del ciclo vital acá con nosotros. El sitio se presta el clima la calidez de las personas y si eso se nos están viendo de esa manera porque no prepararnos con un mercado que realmente pueda adaptarse a esas necesidades

Ciudades amigables

Ese concepto se conoce como ciudades amigables y lo que queremos, es que el Quindío y la ciudad se convierta en la ciudad amigable con las personas mayores, entonces desde el punto de vista socio sanitario adecuar esas instituciones para ofrecer un mejor servicio y una atención a la persona mayor pero también a nivel de ciudad a nivel de comercio, de turismo tenemos una gran oportunidad como departamento pero tenemos que verla no solamente como negocio y desde el punto de vista económico sino también ofrecer un turismo o un destino una nutrición y unos servicios adaptados a las necesidades, a los gustos y a las preferencias de las personas mayores, en el departamento hay aproximadamente 100.000 personas mayores y es un grupo heterogéneo no podemos pensar en que a todos les gusta lo mismo sino que pues necesitamos pensar en diferentes oportunidades y en ofrecer un servicio de calidad pero adaptado a esta etapa del ciclo vital

Familia

No es lo mismo una persona de 60 años mayor en casa que una persona de 100 105 90 años. Entonces, por supuesto que las familias tienen que empezar a pensar en que estas personas y nosotros mismos, pues cada vez vamos a estar con más edad y vamos a vivir más años, por lo tanto, pues tenemos que adaptar esas características, no solo infraestructura a nivel de casa cierto, esas adaptaciones funcionales a las viviendas que son tan importantes, sino también en volver a concienciarnos frente a la importancia de la persona mayor en la casa, en esa sabiduría, en el respeto por los las personas mayores y por los abuelitos propios de ese rol familiar.

Abandono adultos

Le ley 1850 nos dice a nosotros cuáles nos tipifica y nos dice ojo las personas mayores pueden sufrir este tipo de abandono y nos ha de tipo de maltrato si nos habla del abandono como un maltrato no tanto el maltrato físico es evidente, es ese no hay duda, pero nos empieza a hablar de qué situaciones en las que los hijos podemos incurrir y la ley 1850 del 2017, pues que es una ley muy nueva y es esa ley que penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono en el cual habla que no solamente hay un maltrato físico, sino psicológico financiero y demás y en su artículo 34 nos habla de los derechos a los alimentos y uno pensaría bueno, es solo la comida y no el artículo es muy claro y nos habla de esas necesidades físicas de vestuario de salud de recreación y de participación que tienen las personas mayores, entonces no es solamente que tenga sus alimentos y ya, sino que hay unas necesidades crecientes que hay que atender.