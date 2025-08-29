Ejército desmantela taller clandestino del Clan del Golfo en Ayapel, Córdoba

Montería

En una operación coordinada, tropas del Grupo Antisecuestro Militar (Gaula) Sinú y el Batallón de Artillería No. 7 de La Macarena (BAIMI7), con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), desmantelaron un taller de confección clandestino que servía al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

La incautación se realizó en el corregimiento El Cedro del municipio de Ayapel, donde se halló un inmueble que funcionaba como sastrería de la subestructura Uldar Cardona Rueda. En el lugar, la organización confeccionaba prendas y artículos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Millonaria afectación logística

El allanamiento, enmarcado en la operación militar “Átomos”, resultó en la incautación de una gran cantidad de material de intendencia. Entre los elementos incautados se encuentran:

* Moldes metálicos y de cartulina para elaborar equipos de campaña.

* Rollos de tela y espuma.

* Una variedad de reatas, hilos y cremalleras.

* Accesorios como riñoneras, pavas, tirantes y ganchos.

Según las autoridades, todo el material incautado representa una afectación logística a la capacidad de la subestructura del Clan del Golfo, valorada en aproximadamente $6.000.000 de pesos colombianos.

El material decomisado quedó a disposición de la Fiscalía 79 local de Caucasia. Con esta operación, las Fuerzas Militares continúan debilitando la capacidad logística y financiera de los grupos armados ilegales en la región.