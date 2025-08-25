6AM6AM

‘Puro Verso’, el libro de ‘Pucheros que se destaca por sus líricas de confrontación e ilustraciones

César Augusto Betancourt, conocido como ‘Pucheros’, pasó por 6AM para hablar del lanzamiento de su primer libro ‘Puro Verso, rimas consonantes y palabras sinsonantes’.

‘Puro Verso’ es un libro que destaca por sus líricas de confrontación e ilustraciones: ‘Pucheros’

Desde joven, César Betancur, conocido como “Pucheros”, descubrió en la trova y la rima un refugio para superar su timidez y conquistar al público.

De esta manera, su creatividad lo movilizó del escenario a los libretos, con reconocidas producciones de televisión y teatro que le dieron premios y reconocimiento.

Ahora enfrenta un nuevo reto: su primer libro, ‘Puro Verso, rimas consonantes y palabras sinsonantes’, una recopilación de versos, anécdotas y humor que reflejan su trayectoria.

El lanzamiento será el 29 de agosto en el ‘Teatro Metropolitano de Medellín’, en un show con trova, invitados especiales y la oportunidad de adquirir la obra. En este contexto, ‘Pucheros’ pasó por 6AM para hablar varios puntos de este lanzamiento.

