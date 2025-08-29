¿Cómo se prepara Armenia para el partido del Deportivo Pereira con Atlético Bucaramanga?

Armenia

Recordemos que debido a adecuaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el estadio Centenario de Armenia será la casa del equipo deportivo de esa ciudad.

En efecto este a las 6:20 de la tarde de este sábado 30 de agosto se llevará a cabo un partido entre el equipo Matecaña y Atlético Bucaramanga por eso las autoridades están al tanto para mitigar cualquier afectación en materia de orden público.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta dijo que establecen todo el trabajo preventivo por eso habrá fortalecimiento policial para garantizar la seguridad antes, durante y sobre todo después del encuentro deportivo.

“Ya venimos desde esta semana haciendo las diferentes coordinaciones con todo el comité de fútbol, con las diferentes hinchadas, pero también con todo lo que tiene que ver con el equipo de Pereira que pues sabemos que sus partidos en lo que queda de esta temporada este año se van a realizar acá en el Quindío", manifestó.

Reconoció que la preocupación se centra en el comportamiento entre las barras y los hinchas por eso hoy realizaron una reunión para ultimar detalles donde tienen apoyo de la regional #3.

“Eso nos lleva también a a que tengamos que tomar otras series de medidas, vamos a tener un fortalecimiento de nuestra policía para poder garantizar la seguridad no solamente durante el encuentro sino sobre todo después y antes del mismo y sobre todo en ese cuidado que debemos tener entre las barras entre los hinchas que es digamos lo que nos preocupa de mayor manera”, advirtió.

“Tenemos un apoyo importante desde la regional, desde la policía de Pereira, desde la regional de policía número tres y también en términos logísticos con todo lo que implica esa misma logística del equipo del Pereira aplicado aquí en Armenia para los diferentes encuentros que se van a desarrollar", dijo.

Es de anotar que el miércoles 3 de septiembre será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional.