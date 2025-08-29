Augsburgo - Bayern Múnich y la segunda salida de Luis Díaz en Bundesliga: Fecha, horario y cómo ver

Luis Díaz y el Bayern Múnich jugarán la segunda jornada de la Bundesliga ante el F. C. Augsburgo que en el primer partido de la Liga de Alemania también consiguió los tres puntos en la primera fecha ante el Friburgo con un triunfo 1-3.

El Bayern Múnich también debutó de la mejor manera, porque no solo venció en el Allianz Arena al RB Leipzig sino que goleó a su rival seis goles por cero en el debut en el campeonato alemán.

En esta ocasión los dos se enfrentan en la fecha que comenzó este viernes 29 de agosto con el partido entre Hamburg y St. Pauli en el Volksparkstadion. El partido terminó con triunfo de los visitantes 2-0.

Posibles nóminas

Augsburgo: Dahmen, Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Wolf, Felhauer, Massengo, Giannoulis, Jakic, Kömür y Saad.

DT: Schuster

Bayern Múnich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Díaz y Kane.

DT: Kompany

Fecha, hora y donde ver

El partido entre Augsburgo y Bayern Múnich se jugará este sábado 30 de agosto a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, en el estadio WWK Arena.

Usted podrá seguir la segunda salida de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga por el minuto a minuto de Caracol Radio con toda información del partido.