🔴Bayern Munich vs. Leipzig en VIVO: En el inicio de la Bundesliga en Alemania

<b>Arranca la Bundesliga 2025-26 </b>con un juego que prende todos los reflectores, <b>Bayern Múnich y RB Leipzig </b>abrirán la jornada de la primera fecha, en el estadio <b>Allianz Arena. </b>Sería la noche en el que el nuevo atacante <b>Luis Díaz haga su debut en este torneo</b>, tras salir campeón de la Supercopa ante Stuttgart, donde anotó gol.<b>Luis Díaz también se ha visto muy entusiasmado del momento que está viviendo con el equipo alemán</b>, ya que demuestra no haber tenido problemas con la adaptación y el entorno con sus nuevos compañeros, por eso se prevé una noche estelar para su estreno. También ha mencionado que <b>Harry Kane</b> <b>es el jugador que más lo ha acogido tras su llegada. </b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/21/luis-diaz-revela-cual-es-el-jugador-que-mas-le-ha-hablado-y-lo-ha-acogido-en-el-munich/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/21/luis-diaz-revela-cual-es-el-jugador-que-mas-le-ha-hablado-y-lo-ha-acogido-en-el-munich/"><b>Luis Díaz revela cuál es el jugador que más le ha hablado y lo ha acogido en el Múnich</b></a>El equipo de <b>Vincent Kompany llega con el deseo de mantener el título en casa. </b>Tras su primer año el entrenador belga acumulo 82 puntos, ha tenido buenos resultados en su proceso de la mano del artillero inglés <b>Harry Kane que fue imparable y marcó 100 goles</b>, la convicción del equipo es mantener el nivel desde el minuto 1 de esta temporada.Por su parte, <b>el equipo visitante Leipzig viene arrancando un nuevo proceso</b> con la incorporación del nuevo timonel<b> Ole Werner</b>, quien asumió desde junio. En el partido por Copa ante<b> Sandhausen goleó 4-2 y dejo buenas expectativas</b> para levantar cabeza. Ya que en la temporada pasada terminó séptimo, lo que los dejó fuera de los torneos internacionales tras 8 años consecutivos de participación. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/22/leyenda-de-la-bundesliga-se-rinde-ante-luis-diaz-encaja-de-maravilla-en-el-bayern-munich/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/22/leyenda-de-la-bundesliga-se-rinde-ante-luis-diaz-encaja-de-maravilla-en-el-bayern-munich/"><b>Leyenda de la Bundesliga se rinde ante Luis Díaz: “Encaja de maravilla en el Bayern Múnich”</b></a>Este duelo no será nada fácil para Bayern ante este equipo que viene en crecimiento y se enchufa en algunas ocasiones. En el historial de duelos jugados, el equipo local tiene <b>un saldo favorable, gano en 9 ocasiones, acumula 7 empates y solo registra dos derrotas.</b> El encuentro más reciente fue un empate con un abultado marcador de 3-3.