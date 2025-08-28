Unidad de Restitución de Tierras entregó más de 23 mil hectáreas a víctimas del conflicto en Cauca

Morales, Cauca

En el territorio indígena de Honduras en el municipio de Morales, Cauca la Unidad de Restitución de Tierras entregó 23 mil 65 hectáreas a 8 mil 23 personas víctimas del conflicto armado, dando cumplimiento a una sentencia dada por un Juzgado de Restitución de Tierras de Popayán.

Esta fue la primera restitución colectiva en el Cauca, que incluye medidas de reparación con enfoque de género, específicamente dirigidas a mujeres cabeza de hogar de este territorio.

El director general de la Unidad, Giovani Yule, aseguró que “estamos dando un paso que es mucho más que la entrega de un predio: es la restitución de la dignidad y el reconocimiento a quienes han cuidado de la tierra a pesar del despojo y la violencia. La Unidad sigue caminando con las comunidades, porque entendemos que cada hectárea devuelta no es solo territorio, sino vida, memoria y futuro para las familias campesinas, indígenas y afrocolombianas”.

En mayo del presente año, la Unidad en otra reparación colectiva entregó más de 92 mil hectáreas de tierras a comunidades del Pacífico Caucano.