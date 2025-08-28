Un gas utilizado en fumigaciones fue la causa de la muerte de una familia en hotel de San Andrés

47 días después de la trágica muerte de una familia bogotana en el hotel Portobelo de San Andrés, se ha revelado la causa: “intoxicación por fosfina”, un gas utilizado en fumigaciones.

El informe de Medicina Legal indica que la alta concentración de este gas, utilizado previamente en la habitación 404, donde se hospedaban, provocó la muerte de Tito Nelson Martínez (42 años), su pareja Viviana Andrea Canro (45 años), y su hijo de tan solo cuatro años, Kevin Matías Martínez.

Cabe recordar que, en su momento, a través de un comunicado, el Hotel Portobelo Convention reconoció que en la semana cuando ocurrió la muerte de la familia se habían fumigado las instalaciones.

Leer también: Las pistas que rodean la muerte de una familia Bogotana en la isla de San Andrés

Desde un principio, Orlando Canro, padre de Viviana y abuelo del pequeño Kevin denunció que, cuando los tres integrantes de la familia llegaron al hotel, sintieron olores extraños.

“Ella nos dijo que esa habitación olía mal, como a pintura, como a vinilo o gas. Pidió cambio de cuarto, pero no le prestaron atención. Mire las consecuencias”, manifestó con impotencia.

¿Qué es la fosfina, sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?

De acuerdo con Medicina Legal, la fosfina, un “gas incoloro más pesado que el aire”.

Leer más: Todos estaban como dormidos, la habitación tenía un olor raro: padre de familia que murió en hotel de San Andrés

“La fosfina es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido. Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua. La fosfina es usada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llamas y como plaguicida en granos almacenados” así lo define la Agencia de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos.