La apuesta sin frutos de Francia Márquez: ningún colombiano ha aprendido la lengua suajili

La promesa del primer viaje a África de la vicepresidenta, no ha tenido nada de frutos.

Nada de frutos ha dado la apuesta que Francia Márquez trajo de su primer viaje a África, y con la que prometía que los colombianos podrían aprender suajili.

Y es que como parte de los acuerdos que se suscribieron con algunos países de África, Colombia ofrecería maestros para enseñar español en este país, y a cambio recibiría profesores de suajili.

Esta convocatoria se hizo a través del programa del Icetex denominada: “Convocatoria para la enseñanza y protección de lenguas”, mediante la cual se buscaba promover la enseñanza de lenguas extranjeras, entre estas el suajili, el braille y la lengua de señas y lenguas nativas.

Sin embargo, a pesar de que el Icetex ha llevado a cabo tres convocatorias mediante las cuales se han apoyado 158 propuestas y han permitido la movilización de varios docentes y especialistas, no han recibido ofertas de las Instituciones de Educación Superior del país para la enseñanza del Suajili como lengua extranjera en Colombia.

