Senadora Aída Avella alertó en Tunja sobre falta de protección al agua en Boyacá

Tunja

En Tunja se realizó la audiencia pública por la defensa del agua, convocada por la senadora Aída Avella, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y organizaciones sociales. El objetivo fue analizar los principales retos que enfrenta Boyacá en materia de conservación de fuentes hídricas.

Durante su intervención, la senadora destacó la riqueza natural del departamento, pero advirtió sobre la ausencia de políticas claras para su preservación.

“Boyacá tiene el glaciar más grande de Colombia, el lago más grande del país y el segundo de América Latina. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo de Corpoboyacá no aparece una sola palabra sobre el lago de Tota. Eso me parece absolutamente increíble”, señaló la senadora.

Avella, quien integra la Comisión Accidental del Agua en el Congreso, aseguró que la protección de los páramos debe ser una prioridad, pues de ellos depende gran parte del abastecimiento hídrico del país.

La senadora @AidaAvellaE hace la instalación de la Audiencia Pública por la Defensa del Agua en #Boyacá, la cual se desarrolla en la Sala de Proyecciones de la @UPTCoficial pic.twitter.com/sok98HGO9W — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 28, 2025

“Nuestro departamento conserva el 25% de los páramos de Colombia, y el país en total el 50% de los páramos del mundo. Somos una riqueza hídrica enorme, pero también los primeros que podemos sufrir los efectos del cambio climático”, agregó.

La congresista también cuestionó la ineficiencia de varias plantas de tratamiento de aguas residuales en la región, como la de Sogamoso y las de Aquitania, que descargan sus vertimientos en el lago de Tota sin soluciones efectivas.

“Los municipios no pueden seguir pagando por contaminar. Hay que garantizar que las plantas funcionen y que los contratistas cumplan con la ley. El agua no puede seguir siendo víctima de la negligencia”, puntualizó Avella.