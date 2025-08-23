Indígena Emberá asesinado en la UPI La Rioja: Se trataría de una riña

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este sábado 23 de agosto se conoció que fue asesinado un integrante de la comunidad indígena Emberá que se encuentra asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja , ubicada en el centro de Bogotá.

El indígena al parecer habría sido apuñalado con un arma cortopunzante en medio de una riña. Aunque fue trasladado al Hospital Santa Clara, llegó sin signos vitales.

La Policía Metropolitana realiza un cierre preventivo alrededor de la UPI La Rioja, mientras funcionarios del Distrito realizan un acompañamiento institucional en la zona.

Se encuentran en el punto funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de Integración Social, el sector salud y la Consejería de Paz.