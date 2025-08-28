Precio del dólar en Venezuela para este 28 de agosto: el BCV registra un nuevo incremento

Durante el año 2025, el precio del dólar en Venezuela ha presentado un constante aumento debido, entre otras cosas, a la alta demanda que ha tenido a raíz de las diferentes transacciones que se realizan por medio de la divisa. Sin embargo, el alza en el mes de agosto ha llegado a superar el valor del salario mínimo (130 bolívares) que actualmente rige en el país.

Según expertos, este incremento en el precio del dólar se ha intensificado desde septiembre de 2024 por el constante cambio de bolívares a dólares por parte de los ciudadanos como medida para protegerse de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Esto hace que exista una mayor demanda de divisas, lo que hace que cada día se produzca un alza en el precio, tal como lo reporta el Banco Central de Venezuela.

Si bien hay una cifra oficial frente al valor que tiene el dólar en territorio venezolano, hay otra cifra, marcada por el registro del dólar promedio, que genera distorsiones en la economía nacional y además influye directamente en los precios que se manejan en el mercado; por lo tanto, los ciudadanos podrían observar precios cambiantes al comprar los productos de la canasta básica.

Así está el precio del dólar para este jueves 28 de agosto, según el Banco Central de Venezuela

Para este jueves 28 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela reportó una nueva alza en el precio del dólar, el cual está por 145,74530000 bolívares. Esto supone un incremento frente a la cifra registrada el día anterior (144,37320000 bolívares): “El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones dentro de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes”, señala la entidad.

Por otra parte, el BCV también reportó un aumento en las tasas de cambio de las demás monedas que se manejan en Venezuela. Los precios para este jueves son:

Euro: 169,13013338 bolívares

169,13013338 bolívares Yuan chino: 169,13013338 bolívares

169,13013338 bolívares Lira turca: 169,13013338 bolívares

169,13013338 bolívares Rubio ruso: 169,13013338 bolívares

Estas cifras sugieren una continua depreciación del bolívar frente a las diferentes divisas del mundo, lo que significa que está perdiendo su valor en el mercado a medida que las demás monedas se fortalecen. Esto también lleva a los ciudadanos a adquirir dólares con tal de no sufrir un fuerte golpe por el efecto de la inflación.

¿Cómo afecta el petróleo al dólar en Venezuela?

La principal actividad económica de Venezuela es la extracción y exportación de petróleo, lo que garantiza una gran parte de sus ingresos. Sin embargo, el país se ha visto afectado por la caída en el crudo Morey, con un precio promedio de 59,6 dólares por barril.

Asimismo, la mayor parte de sus exportaciones llegan a Asia, donde el petróleo se vende con descuentos significativos para evitar alguna sanción por parte de Estados Unidos. Esto hace que lleguen menos dólares a territorio venezolano.

Si bien hay una inyección de bolívares en la economía para aliviar el gasto público, esto produce una mayor presión en la inflación en Venezuela, lo que deriva en una mayor demanda de dólares.