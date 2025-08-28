¡Vuelve a subir! Precio del dólar en Colombia HOY 28 de agosto, según Banco de la República

Luego de que Donald Trump declarara su nueva política comercial en busca de una ‘independencia económica’, tomó la decisión de establecer tarifas arancelarias del 10% a todos los productos que fueran importados a Estados Unidos. Y, además de esto, le impuso una tarifa de hasta el 60% a aquellos países cuyas economías hacen parte de las más importantes del mundo.

El mandatario estadounidense estableció que las tarifas arancelarias, eran usadas como un ‘arma negociadora’ con sus rivales, hasta con aquellos que, antes de la llegada de Trump a la presidencia, eran considerados socios o aliados.

Un ejemplo de esto, son los aranceles impuestos a India, los cuales a principio eran del 25%, y a partir de hoy, 28 de agosto, se incrementarían hasta el 50%, una de las tarifas más alta que ha impuesto EE.UU. a cualquiera de sus competidores.

Estados Unidos estableció que dicho aumento, se debía a un ‘castigo’ por parte de Trump hacia Nueva Delhi por comprar petróleo a Rusia, lo que, según el país norteamericano, es un apoyo directo al país Euroasiático en la guerra con Ucrania.

Luego de tal decisión, India estableció que dichas medidas eran ‘injustas, injustificadas e irrazonables’. Además, el gremio de transportadores del país asiático, le pidió una intervención urgente a su gobierno, pues temen que al aumentar de tal manera el precio del transporte de productos, puedan perder su trabajo.

Además, esta medida hizo más tensa la relación entre ambos países, pues con tal aumento en las tarifas, es un incentivo para que India tenga relaciones mucho más cercanas con China, otro gran competidor de Estados Unidos.

Precio del dólar en Colombia HOY 28 de agosto

El precio que estableció la Superintendencia Financiera para el dólar, el día de hoy, 28 de agosto, es de 4.051 pesos, según la información publicada por la página web del Banco de la República.

Este valor implica un incremento de 7 pesos frente al precio de apertura del día de ayer, 27 de agosto, mientras que de cara al precio de apertura, significa un aumento de 22 pesos colombianos.

Precio del dólar en algunas ciudades de Colombia

A pesar de que el precio del dólar establecido por la Superintendencia Financiera es el mismo para todo el país, esta tasa no es de sentido obligatorio, por tanto, las casas de cambio ubicadas en diferentes ciudades pueden establecer valores de compra y venta similares al oficial. Los presentados a continuación, se establecen con base en el precio de apertura, y, por tanto, pueden tener variaciones durante el día.

Bogotá: |Compra- 3,965 |Venta- 4,021 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,844 |Venta- 4,000 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.915 | Venta-4.040|

Dado que estos valores representan un promedio de transacciones, se recomienda que compare precios en diferentes casas de cambio antes de realizar movimientos de cambio de divisas, pues de esta forma, puede obtener el mayor beneficio.

