Playas de Sabanilla: el destino de entretenimiento y deporte en el Atlántico

Las playas de Sabanilla, en los sectores Country y Sabanilla II, han experimentado una transformación significativa desde su apertura en 2023.

Este proyecto ha logrado posicionarse como un nuevo polo de entretenimiento, deporte y gastronomía en el departamento del Atlántico, atrayendo tanto a turistas como a residentes.

Con una inversión orientada a ampliar la oferta de actividades en la playa, el espacio ahora ofrece zonas para eventos, deportes y descanso, todo interconectado por senderos que recorren el área. La intervención ha permitido no solo mejorar las condiciones de los tradicionales negocios de “caseteros”, sino también dinamizar la economía local mediante la creación de nuevas oportunidades laborales.

Infraestructura renovada y atractivos para todos

El proyecto cuenta actualmente con:

16 cocinas gastronómicas en operación, distribuidas entre los dos sectores (9 en Country y 7 en Sabanilla II)

Zona de baños y duchas

Área de parqueadero para visitantes

Zonas de comedor y reposo

Estas mejoras hacen parte de una apuesta por ofrecer experiencias más completas, cómodas y seguras para quienes disfrutan del mar y el clima caribeño.

Impacto económico y social

En su primer año de operación, las playas de Sabanilla han registrado cerca de 600 mil visitantes, generando ventas por aproximadamente 9 mil millones de pesos. Además, se han impulsado más de 230 empleos directos e indirectos, evidenciando el impacto positivo de la iniciativa en la economía local.

Más de 40 activaciones se han llevado a cabo como parte del componente de dinamización cultural y comercial del proyecto, mientras que en redes sociales ya se cuenta con una comunidad de 6.800 seguidores, lo que refleja el creciente interés del público.

Accesos y conectividad

El acceso a estas renovadas playas se realiza desde dos puntos principales: uno hacia Playa Country y otro hacia Playa Sabanilla II, ambos con disponibilidad de parqueadero. Esto facilita la llegada de visitantes y mejora la conectividad entre los distintos espacios del complejo turístico.