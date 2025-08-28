Petro critica referendo de autonomía fiscal impulsado por el gobernador de Antioquia: “es violento”

Congreso

En la Comisión Primera del Senado comenzó la discusión del proyecto de ley de autonomía fiscal que busca que los departamentos y Bogotá puedan recaudar y administrar directamente recursos que se obtengan de distintos impuestos. La iniciativa llegó al legislativo vía referendo, promovido entre otras por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El presidente Gustavo Petro se ha sumado a este debate que se da en el Capitolio, señalando que “en el referendo propuesto por el gobernador de Antioquia y con firmas que lo respaldan de solo Bogotá y Antioquia, se quiere hacer dos Colombias; una rica Medellín y Bogotá, con sus zonas de pobreza, y otra pobre: el resto de Colombia”.

El mandatario considera que esta “es una propuesta violenta que dirige una uribista sucreña que ocasionaría la destrucción de Sucre y todos los demás departamentos del Caribe y todos los demás departamentos que son como Sucre”.

Asegura que el referendo es “el sueño del centralismo impuesto desde las dos ciudades más grandes para vaciar de riqueza el resto del país”.

De acuerdo con su promotores, lo que se busca es reformar el artículo 298 de la Constitución Política para fortalecer la autonomía fiscal de las regiones, incrementando los recursos locales y reduciendo la dependencia del Sistema General de Participaciones.

En caso de que el Congreso lo apruebe y que la Corte Constitucional no lo encuentre inexequible, se deberá convocar a las urnas. Allí, par que sea válido, la participación debe alcanzar por lo menos un 25% del censo electoral.