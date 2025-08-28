“Persisten las quejas de los maestros”: MinEducación sobre libre elección de IPS para los docentes

En medio del consejo de ministros que se llevó a cabo este miércoles, y cuyo tema central giró en torno a la salud, el Ministro de Educación Daniel Rojas, informó que aún persisten las quejas de los maestros, porque aún no tienen posibilidad de escoger libremente la IPS para su atención.

Según el jefe de la cartera de educación, este panorama se dio a conocer en la más reciente sesión del consejo directivo del FOMAG.

“Aún persisten muchos de los antiguos operadores, y aún cuando se ha aprobado el tarifario, tampoco entra en vigencia la ruptura de la cápita”, indicó el Ministro Daniel Rojas.

Sobre esta situación, el presidente Gustavo Petro solicitó que se cité de manera urgente una reunión con los ministros que hacen parte de la junta directiva del FOMAG, y el vicepresidente de dicha entidad, Aldo Cadena.

En este mismo contexto, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que próximamente, se reunirá con 527 gerentes de hospitales y alcaldes, para llegar a un acuerdo frente al denominado subsidio a la oferta.

“Vamos a iniciar lo que se llama el proceso, que usted nos ha solicitado y que tiene que ver especialmente con la reforma, que es el subsidio de la oferta (…) estaremos llegando a un acuerdo con todos los hospitales para que por primera vez, reciban los recursos anticipadamente y de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen, con una cifra per cápita que nunca antes se les había hecho llegar”, dijo e ministro.

De igual forma se refirió a la proyección del presupuesto en salud para el 2026, que según él, este podría llegar a ser del 16,4%.