Deudas de EPS ascienden a más de $29 billones en primer semestre de 2025: patrimonio va en caída

Un nuevo informe del observatorio ‘Así Vamos en Salud’ que recopila cifras oficiales de la Superintendencia de Salud, revela que la deuda de las EPS supera los $29,6 billones de pesos en el primer semestre de 2025, frente a activos que llegan a los $18 billones.

El 74% de la concentración de la deuda que suma alrededor de $21,98 billones, corresponde a siete EPS, y esto se explica por el factor de que gestionan operaciones más amplias y atienden a una mayor población afiliada.

“Es importante destacar que Nueva EPS reportó información hasta el 2023 y los últimos pasivos de dicha entidad eran de aproximadamente 5.5 billones de pesos. En ese sentido, si la entidad se incluyera en las cifras consolidadas de 2024 y 2025, se observaría un incremento significativo en el total de pasivos reportados para dichos periodos”, indica el estudio.

Frente a esto, se determinó que la relación pasivo/activo es del 164%, lo que significa que las EPS son técnicamente insolventes.

“Del total de pasivos reportados por las EPS, se observa una fuerte concentración en dos grandes categorías: cuentas por pagar y pasivos financieros (13.6 billones, 46% del total) y provisiones (15.4 billones, 52% del total). Juntas representan más del 98% de las obligaciones del sector”, dice el informe.

Por otro lado, el patrimonio pasó de $550 mil millones en 2022 a $11,4 billones en 2025, es decir, se multiplicó por más de 20 veces.

La crisis se extiende a las perdidas operacionales, que están por los $2,4 billones en 2025.

“Los ingresos por UPC, que son $36,1 billones, según explican, no alcanzan para cubrir los egresos, conformados por $36,0 billones en costos de salud y $2,5 billones en gastos de administración.

De igual forma las EPPS intervenidas son las qué registran la mayor reducción en la cartera, el principal factor sería la ausencia de información por parte de Nueva EPS, sin embargo, al ajustar ese vacío, superaría los 8 y 9 billones entre 2024 y 2025.