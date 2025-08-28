Parlamento Andino otorga al alcalde de Santa Marta el reconocimiento ‘Bernardo O’Higgins’

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello recibió el reconocimiento ‘Bernardo O’Higgins’, otorgado por el Parlamento Andino, en una ceremonia donde destacaron el compromiso con el desarrollo social, la cooperación regional y la transformación de la ciudad.

“Este reconocimiento lo asumo en nombre de todos los samarios, porque son ellos quienes inspiran cada paso de nuestra gestión. No se trata de un mérito individual, sino de la expresión de una ciudad que demuestra que el verdadero progreso se construye en las calles, en los barrios y al lado de la gente”, señaló el alcalde.

La distinción fue entregada por el vicepresidente del Parlamento Andino y senador Mauricio Gómez Amín, a quien el alcalde agradeció especialmente por la iniciativa.

Lea también: Consejo de Estado ratifica a Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

“Seguimos trabajando con compromiso y transparencia para saldar deudas históricas y abrirnos al mundo con oportunidades y cooperación. Este honor nos impulsa a continuar avanzando juntos por una Santa Marta y una Latinoamérica más unida”, agregó Carlos Pinedo en sus redes sociales.

Hay que decir que, el reconocimiento ‘Bernardo O’Higgins’ es una de las más altas distinciones que entrega el Parlamento Andino a líderes que promueven la integración, la democracia y el desarrollo en la región.