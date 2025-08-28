Las razones de la Corte para cerrar el caso “Marionetas 2” a favor de cuatro senadores

la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa por el escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas 2”.

EL DATO DE JOSE ANDRES

“La Sala no encuentra ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados”. Con esa conclusión la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa por el escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas 2”.

Los congresistas fueron objeto de una indagación preliminar por cuenta de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en mayo de 2023, donde daba cuenta de su presunta participación en el direccionamiento de contratos a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío para satisfacer intereses personales.

Tras dos años de recopilar pruebas, el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda concluyó que “no existe evidencia alguna” de que los senadores incurrieran en alguna conducta de carácter punible.

El caso Motoa – archivado por duda

El testigo principal del caso “Marionetas”, Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío dijo a la Fiscalía y a la Corte que, supuestamente, el senador Carlos Fernando Motoa tenía como enlace en el DPS al contratista Giancarlo Santorino, y a través de este, el senador habría direccionado varios contratos en el Valle del Cauca.

La Corte determinó que, “con excepción a las declaraciones del testigo Herrera”, ninguno de los declarantes ante ese alto Tribunal mencionó al senador.

La indagación preliminar arrojó como resultado que no hay ningún elemento de juicio que respalde la posibilidad de que el senador Motoa, a cambio de una contraprestación ilícita, hubiese gestionado el contrato interadministrativo 670 de 2021. Tampoco hay prueba de que haya buscado beneficios electorales de manera ilícita.

“Así las cosas, si el senador Motoa Solarte intervino en la gestión del contrato 670 ante funcionarios del DPS y si fue el “dueño” de los proyectos en La Unión y Andalucía, la prueba acopiada no arroja ninguna evidencia directa de que ellos hubiera acaecido. Por lo tanto, en resumen, ante el panorama probatorio consignado en precedencia, se consolida la pertinencia de acudir al principio “in dubio pro reo”, con definición de la incertidumbre generada a favor del indiciado como expresión de la prevalencia de la regla que materializa la garantía constitucional de la presunción de inocencia”.

Los casos Jiménez, Merheg, y Lemos

La indagación contra estos tres congresistas surgió por la compulsa de copias de la Fiscalía.

Sin embargo, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y el testigo estrella de este escándalo, dijo a la Corte que ninguno de ellos tuvo injerencia en el direccionamiento del contrato 670 de 2021, que nunca los conoció y no sostuvo conversaciones con ellos.

“Así las cosas, se reitera, de los medios de prueba practicados y recaudados, que incluyen todos aquellos razonables y dirigidos a cumplir con los fines de esta indagación preliminar, no existe evidencia alguna de que los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos, hubieren ejecutado la conducta punible investigada por lo cual se proferirá decisión inhibitoria con respecto a ellos.

Por el caso de corrupción “Las Marionetas 2” falta por resolverse los casos contra los senadores Ciro Ramírez y Miguel Ángel Barreto.