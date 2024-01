“Marionetas 2”: Esto dijo el segundo testigo clave del caso DPS y el senador Ciro Ramírez

JUDCIAL

Caracol Radio conoció el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía Alejandro Noreña Castro, el segundo “testigo clave” en el caso de manipulación de contratos conocido como las “Marionetas 2″, que tiene en líos penales al senador Ciro Ramírez y varios exfuncionarios que harían parte de su presunta red de corrupción. Ese testigo está negociando un preacuerdo o principio de oportunidad con la Fiscalía.

Alejandro Noreña Castro, un contratista y “lobista político” en el eje cafetero. También fue una de las fichas principales en el entramado de corrupción del fallecido senador Mario Castaño.

La Fiscalía lo catalogó como “el brazo político del movimiento SOMOS, se encargó de suplir las vacantes requeridas para la ejecución del contrato interadministrativo 670, mediante contratos de prestación de servicios, sobre los cuales debía capitalizar tanto la ejecución de la gerencia, como el ejercicio político de los contratistas”

El interrogatorio

En el documento de ocho páginas que data del 3 de agosto de 2023, se lee que, una vez Noreña conoció a través de los medios de comunicación de su participación en el escándalo del Departamento de la Prosperidad Social, decidió acercarse a la Fiscalía para entregar más pruebas, con el objetivo de buscar un preacuerdo o un principio de oportunidad.

Colaboración y búsqueda de beneficios judiciales

Noñera, le dijo a la Fiscalía que, a pesar de la colaboración que estaba ofreciendo, no había entregado la información que compromete al senador Ciro Ramírez, contratistas y funcionarios con el caso de corrupción “DPS” por recomendación de su anterior abogado.

“Menciona que de manera previa no hizo alusión a todo lo que referenciará el día de hoy porque inicialmente, aunque estaba dispuesto a entregar su dispositivo electrónico, que estuvo previamente incautado, convino con su anterior defensa y fiscalía entregar una USB con información la cual efectivamente trajo, pero no la entregó al final por recomendación de su anterior abogado quien fue quien decidió no aportarla a la Fiscalía como estrategia de defensa”, se lee en el documento.

Y tampoco la había entregado por temor a un atentado contra.

“Adicionalmente siempre temí por la vida de mi familia y la mía por la formas toscas y groseras de Mario Castaño, porque en Manizales existían rumores de que Mario atentaría contra mi vida, razón por la cual mi hija en repetidas ocasiones no asistió al colegio. De igual forma, los rumores en donde me encontraba recluido en las celdas de Paloquemao, era que Juan Carlos Martinez (principal cómplice del fallecido senador) lo habían descuartizado y que así no hablaba nadie, y que había dos personas de los allí recluidos que iban a llevar a una cárcel a darles mala vida, y asumía que, entre esas dos personas estaba yo”, dijo el testigo.

Interrogatorio de Alejandro Noreña Castro, el segundo testigo clave en el caso "Marionetas 2" Ampliar

El testigo y senador Ciro Ramírez

Sobre el senador Ciro Ramírez, dijo que lo conoció a finales de septiembre de 2021, en el Club Manizales sede del Cable por intermedio de Anderson González, otro contratista y lobista político.

A finales de 2020, se reunió con Ciro Ramírez en la que el congresista le manifestó su interés de conformar un equipo con dos fines: darse a conocer en Caldas, y obtener resultados electorales.

También dijo que, en noviembre de 2021 hubo una reunión en un hotel de Bogotá, en horas de la noche, en la que asistió el senador Ciro, su asistente Katherine Rivera, el contratista Anderson González, el entonces alcalde de la Ceja. Esa reunión se hizo a puerta cerrada con Pablo César Herrera, el exgerente de Proyecta Quindío y el testigo principal de la Fiscalía y la Corte.

Noreña le dijo a la Fiscalía que, en esa semana, se comunicó con Ketherine, porque estaba por definirse la bolsa de contratos por 170 mil millones, pero que al fin de cuentas solo quedó en 50 mil millones.

El testigo Noreña, le entregó a la Fiscalía, el celular y los registros de los chats que sostuvo con integrantes de la red de corrupción.