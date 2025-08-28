“La constitución que tenemos es perfecta”: Margarita Cabello en Congreso Nacional de Minería

Durante el Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena la exprocuradora general de la nación, Margarita Cabello, calificó como “perfecta” a la constitución colombiana.

Como parte del evento que reúne a empresarios del sector, se realizó un conversatorio sobre cómo mantener el estado de derecho en tiempo de crisis, donde la exfuncionaria destacó que la norma suprema colombiana no necesita cambios.

“Son 50 millones de habitantes; la constitución que tenemos es perfecta, es hermosa, tiene mucho por desarrollar y el órgano de control más fundamental y más importante se llama el ciudadano. Ellos son parte de la democracia, no la pueden ver como si fuera un partido de fútbol”, dijo la exjefa del Ministerio Público.

Cabello también hizo un llamado al país para que apoyen a las instituciones, y fortalezcan los liderazgos pero con fundamento en principios y valores.