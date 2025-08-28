“Gustavo Petro es un hipócrita respecto al fracking”: Claudia López en Congreso de Minería

Cartagena

Durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, llamó “hipócrita” al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el tema del fracking.

En su intervención, la precandidata presidencial aseguró que el actual gobierno a través de Ecopetrol está realizando esta técnica de explotación de hidrocarburos en Estados Unidos, lo que ha provocado un encarecimiento del gas en el país. López calificó este comportamiento como “populismo barato”.

“El presidente Petro es un hipócrita respecto al fracking. El gobierno y el Ecopetrol de Petro está haciendo fracking en este momento en Texas, Estados Unidos y en cambio nos está haciendo importar gas tres veces más caro. Que no sea hipócrita cuando dice que no al fracking, cuando el 14% de los ingresos del Ecopetrol de Petro vienen de fracking para que Estados Unidos tenga gas barato y nosotros tengamos gas caro. Eso no tiene ninguna lógica, eso sí es populismo barato, puro y dulce”, expresó.

Claudia López manifestó que la necesidad de que Colombia reactive la exploración y explotación de petróleo y gas.

“Aquí tenemos que volver a reactivar la exploración y explotación de petróleo y sobre todo de gas. Y sí, el mundo ha evolucionado lo suficiente en ciencia y tecnología para saber que hoy tenemos la información científica que nos permite hacer los pilotos de fracking en Colombia”, puntualizó.

Claudia López indicó que durante su gobierno va a “destrabar” el proceso de licenciamiento social y ambiental de todas las energías limpias e incentivará el uso de gas de respaldo para estos proyectos.