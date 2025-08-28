Fuerte regaño del presidente Petro a ministros ante incumplimientos en obras del San Juan de Dios

Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte jalón de orejas y su mostró su malestar, al dejar en evidencia que no se habían acatado sus órdenes, por lo que regañó a varios de sus ministros ante la falta de acciones.

El jefe de estado se le vio molesto y cuestionó al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo y a la de Cultura, Yannai Kadamani por la demora en las obras en el hospital San Juan de Dios y aseguró que por orden judicial ya se puede ingresar a las instalaciones para empezar a operar.

“Una juez, ministro de Justicia, ordenó la entrada a la torre. No entiendo por qué la policía no ha acompañado al Gobierno entrar” manifestó el mandatario, a quien interrumpió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo para responder que ya los estaban dejando entrar.

Sin embargo; el mandatario no dejó terminar al MinSalud y dijo que: “Hay que decir las cosas como son, no se están dejando entrar ministro, su abogado se asustó un poco. Yo di la orden de entrar, se le hace caso al juez y punto. Jueces que se burlan de las juezas están volviendo la justicia un desastre”.

De igual manera, el presidente, después habló de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, diciendo que fue “testigo” y le dio la “orden que entrara”, a lo que la ministra respondió que “el ministerio de Educación y el ministerio de Cultura ya tenemos el convenio marco (...) ya con el permiso, el sentido del fallo de la jueza y el acuerdo que se logró con el alcalde Galán ya entraríamos esta semana” expresó Kadamani.

“La jueza ordenó hace una semana, creo que hace dos” respondió Petro, que después hizo comentarios de su mandato:

“A mí me queda un año, entonces, si se dejan pasar las semanas, tranquilamente el gobierno es menos sensible con el San Juan de Dios que es la joya de la salud de América del Sur”.

Manifestó también que el descuido de esto podría concluir en dinamitar las instalaciones “como quería Peñalosa y Claudia López, eso no puede suceder” concluyó Petro.

El compromiso del Gobierno para las obras de restauración en la torre central del hospital San Juan de Dios en Bogotá, deben comenzar la próxima semana.