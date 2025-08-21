Alcalde Galán pierde respaldo de partido político en el Concejo de Bogotá

Bogotá D.C

Este jueves 21 de agosto se conoció la decisión de que la bancada de ‘En Marcha’ del Concejo de Bogotá rompe la coalición que tenía con la administración de Carlos Fernando Galán.

Juan David Quintero , vicepresidente del Cabildo, anunció que bajo su liderazgo el partido político se declara en independencia, luego de haber respaldado el Distrito durante un año y medio.

“Durante el primer año y medio de administración, acompañamos el Plan de Desarrollo, impulsamos propuestas sociales como Bogotá sin Hambre 2.0 y apoyamos la extensión del Metro hasta la calle 100. No jugamos a la oposición: cumplimos nuestra palabra. Pero hoy preocupa que las expectativas no se estén cumpliendo”, señaló Quintero.

En el Concejo, Quintero y el concejal David Saavedra integran esta bancada.

Las razones por las que se declaran en independencia es por la crisis de basuras , la propuesta de una reforma tributaria, el deterioro del espacio público y la ausencia de una estrategia frente al riesgo de desabastecimiento de agua de la ciudad.

El vicepresidente tiene una real preocupación por la reforma presentada por la Secretaría de Hacienda, en especial al impuesto de alumbrado público.

“Aunque tiene aciertos, amenaza con incentivar la informalidad y golpear el bolsillo de las familias bogotanas que hoy hacen extenuantes esfuerzos para sostener sus hogares”.

La intención de la bancada, según indican, no es hacer una oposición destructiva, sino por el contrario realizar un mayor control político al programa de gobierno de Galán.

“La independencia es necesaria. Nos permite ejercer una crítica constructiva y contundente, que obligue al cumplimiento del programa y garantice que Bogotá sea una ciudad donde queramos vivir”, concluyó.