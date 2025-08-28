Encuentran nueva especie de tortuga en Colombia

El hallazgo ocurrió luego de confirmar que el fósil de la tortuga, que fue encontrado en 1960 en La Guajira, no pertenece a otros tipos de tortugas registradas. (Foto: Cortesía Universidad del Rosario )

Un fósil de tortuga hallado hace más de 60 años en el caribeño departamento de La Guajira y guardado desde entonces en el Museo de Historia Natural de Basilea (Suiza) fue identificado como una nueva especie gracias a una investigación conjunta de la Universidad del Rosario, la Universidad de Zúrich y el museo suizo.

El ejemplar había sido recolectado en la década de 1960 por el geólogo suizo Otto Renz durante una expedición en la que describió buena parte de las rocas y la geología de esa región colombiana.

El estudio determinó que se trata de la primera especie fósil de tortuga reportada en el norte de Suramérica para el Cretácico Inferior, hace unos 130 millones de años. Fue bautizada como ‘Craspedochelys renzi’, en honor a su arqueólogo.

“El hallazgo revela conexiones paleo-biogeográficas entre Europa y América del Sur en términos de grupos de tortugas” y “demuestra que los museos no solo conservan objetos del pasado, sino que son fuentes vivas de conocimiento científico en constante evolución”, afirmó el paleontólogo y profesor de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, Edwin Cadena.

Cadena agregó que más allá del valor paleontológico del descubrimiento, el estudio pone en evidencia un hecho fundamental: el papel insustituible de las colecciones de historia natural. Este fósil, recolectado hace décadas, permanecía almacenado hasta ser redescubierto y reinterpretado con nuevas herramientas científicas y preguntas actualizadas.

En tiempos donde la conservación de la biodiversidad y el conocimiento del pasado son más urgentes que nunca, estudios como este reafirman la necesidad de preservar, estudiar y digitalizar los tesoros paleontológicos. Cualquier espécimen, por antiguo que sea, puede tener aún mucho por contar, cierra el paleontólogo.